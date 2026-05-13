Νέα «βέλη» από Ryanair στη Fraport Greece

Τα «πυρά» της κατά της Fraport Greece έστρεψε εκ νέου η Ryanair με αφορμή την απόφαση της ιρλανδικής low cost αεροπορικής να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026.

H Ryanair υπογραμμίζει πως η Fraport Greece είναι «εκτός πραγματικότητας» ενώ η απόφασή της να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τον χειμώνα του 2026 «οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη κατά ένα υπερβολικό +66% μετά την πανδημία» όπως καταγγέλλει.

«Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλήσει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες τη συνετή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά -75% ώστε να ενισχυθεί η συνδεσιμότητα και ο τουρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, το μονοπώλιο της Fraport κράτησε για τον εαυτό του αυτή τη μείωση φόρου, προκειμένου να γεμίσει ακόμη περισσότερο τις τσέπες του Γερμανού μετόχου του. Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομιακά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης, του τουρισμού και των θέσεων εργασίας» επεσήμανε.

«Η Ryanair θέλει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα — όπως κάνει και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης — αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν η Fraport Greece παγώσει τις αυξήσεις των αεροδρομιακών τελών και μετακυλήσει τη μείωση κατά -75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της χωρητικότητας και των επενδύσεων, αντί να γεμίζουν οι τσέπες του Γερμανού μετόχου της. Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διασπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, κάτι που θα φέρει τον αναγκαίο ανταγωνισμό στην ελληνική αεροπορική αγορά» κατέληξε.