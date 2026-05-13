Πολύωρη μυστική συνάντηση Νετανιάχου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Πολύωρη μυστική συνάντηση Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Newsroom
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες.

Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τρίτη, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ αποκάλυψε ότι το εβραϊκό κράτος έστειλε στα ΗΑΕ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και προσωπικό για τον χειρισμό τους. Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου δεν επιβεβαιώνει αυτήν την πληροφορία.

Τα Εμιράτα έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Μετά την κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι ανέφερε αρκετές φορές ότι δέχτηκε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προερχόμενα από το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Ιράν
Μέση Ανατολή
