Η Κίνα επιδιώκει επικοινωνία με τις ΗΠΑ, ζητεί σεβασμό προς την εθνική κυριαρχία του Ιράν

Ο εκπρόσωπος Λου Τσιντζιάν επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου για άμεση κατάπαυση του πυρός και ζήτησε σεβασμό προς την εθνική κυριαρχία του Ιράν.

Η Κίνα προτίθεται να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να προωθήσει την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, διατηρώντας ταυτόχρονα τις «κόκκινες γραμμές» της και τις αρχές της, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού κοινοβουλίου. Οι διμερείς σχέσεις, οι οποίες έχουν πληγεί εξαιτίας εμπορικών εντάσεων, επιδεινώθηκαν περαιτέρω από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας τον Ιανουάριο και από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν από τις οποίες σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η Κίνα θεωρεί και τις δύο χώρες σημαντικούς επί μακρόν προμηθευτές πετρελαίου και στενούς εταίρους. Ο εκπρόσωπος Λου Τσιντζιάν επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου για άμεση κατάπαυση του πυρός και ζήτησε σεβασμό προς την εθνική κυριαρχία του Ιράν. «Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει τις διεθνείς σχέσεις, να υπαγορεύει τη μοίρα άλλων εθνών ή να μονοπωλεί αναπτυξιακά πλεονεκτήματα, ακόμη λιγότερο να ενεργεί όπως θέλει στη διεθνή σκηνή», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ θα πρέπει να σέβονται η μια την άλλη και να συνυπάρχουν ειρηνικά, είπε ο ίδιος, καλώντας το αμερικανικό Κογκρέσο να αντιμετωπίζει την Κίνα «αντικειμενικά» και να κάνει περισσότερα για να επωφελούνται οι σχέσεις τους. Πρόσθεσε όμως: «Η Κίνα έχει τις δικές της αρχές και κόκκινες γραμμές και, όπως πάντα, θα υπερασπιστεί αποφασιστικά την εθνική της κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά της συμφέροντα».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έχει δηλώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα από τις 31 Μαρτίου ως τις 2 Απριλίου παρότι το Πεκίνο δεν έχει κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Υψηλόβαθμοι εμπορικοί διαπραγματευτές από τις δύο χώρες αναμένεται να συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν πιθανές συμφωνίες συνεργασίας που συνδέονται με την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Τραμπ, μετέδωσε χθες το Bloomberg News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ