Κατασκοπεία: Πώς τιμωρείται και πότε διαπράττεται το εξαιρετικά βαρύ ποινικό αδίκημα

Το αδίκημα της κατασκοπείας και οι υποθέσεις που κατά καιρούς έχουν συνδεθεί με αυτήν, έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και φέρουν βαρύ φορτίο στα δημόσια πράγματα.

Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διερευνάται η υπόθεση του 36χρονου Γεωργιανού που κατηγορείται για κατασκοπεία, καθώς εντοπίστηκε να παρακολουθεί την αμερικανική βάση στη Σούδα στην Κρήτη, τραβώντας με το κινητό του φωτογραφίες τα πολεμικά πλοία, τα αεροπλανοφόρα και ευαίσθητες εγκαταστάσεις της βάσης.

