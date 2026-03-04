ING: Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή πιέζει ανοδικά τις τιμές του αλουμινίου

Τα αντίποινα του Ιράν προς γειτονικές χώρες έχουν επηρεάσει αισθητά όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή του Κόλπου, απ’ όπου προέρχεται το 8% της παγκόσμιας προσφοράς αλουμινίου.

Το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο των διεθνών τιμών του αλουμινίου, σημειώνουν οι αναλυτές της ING.

Όπως εξηγούν, τα αντίποινα του Ιράν προς γειτονικές χώρες έχουν επηρεάσει αισθητά όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή του Κόλπου, απ’ όπου προέρχεται το 8% της παγκόσμιας προσφοράς αλουμινίου.

Είναι ενδεικτικό ότι η Qatalum, η οποία διαθέτει ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα 636 χιλιάδων τόνων αλουμινίου ετησίως, ξεκίνησε από χθες, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, ελεγχόμενη διακοπή της παραγωγής της και προειδοποίησε ότι η πλήρης επανεκκίνηση θα μπορούσε να απαιτήσει από έξι έως δώδεκα μήνες.

Νωρίτερα, οι τιμές του αλουμινίου είχαν ήδη αντιδράσει ανοδικά, έως τα 3.315 δολάρια ο τόνος, μετά την ανακοίνωση της QatarEnergy ότι ανέστειλε την παραγωγή αλουμινίου και ορισμένων χημικών προϊόντων, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις που οδήγησαν στο κλείσιμο της μεγάλης μονάδας LNG της.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες αντιμετωπίζει και η Emirates Global Aluminium, ο μεγαλύτερος παραγωγός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως εξηγεί η ING, πρόκειται για μια ευάλωτη περιοχή, καθώς οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου. Ωστόσο, παράγουν μόλις περίπου το 3% της παγκόσμιας αλουμίνας και περίπου το 1% σε βωξίτη, γεγονός που καθιστά τα χυτήρια της περιοχής ιδιαίτερα εξαρτημένα από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης της αλουμίνας μειώνει περαιτέρω την ανθεκτικότητα του συστήματος. Παρότι τα χυτήρια διατηρούν συνήθως αποθέματα αλουμίνας για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, κάτι που τους επιτρέπει να απορροφούν βραχυπρόθεσμες διαταραχές, μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε κίνδυνο για την παραγωγή.

Μια παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα περιόριζε ταυτόχρονα τις εισροές αλουμίνας και τις εξαγωγές αλουμινίου από τα χυτήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που θα οδηγούσε σε σημαντική σύσφιξη της παγκόσμιας προσφοράς.

Εκτεθειμένη η Ευρώπη

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, η Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη, καθώς περίπου το 30% των εισαγωγών αλουμινίου της προέρχεται από την περιοχή, με κυρίαρχο προμηθευτή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό καθιστά τα ευρωπαϊκά premiums ιδιαίτερα ευαίσθητα σε διαταραχές της προσφοράς, σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα πρωτογενούς αλουμινίου είναι ήδη περιορισμένη. Εκτεθειμένες είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η περιοχή καλύπτει πάνω από το 20% των εισαγωγών τους, αν και τα ήδη υψηλά premiums, τα οποία έχουν ενισχυθεί λόγω δασμών, περιορίζουν προς το παρόν την ανοδική δυναμική.

Το σοκ αυτό πλήττει μια αγορά που ήδη εμφάνιζε στενότητα προσφοράς. Πριν το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η αγορά αλουμινίου για το 2026 αναμενόταν να εμφανίσει έλλειμμα περίπου 600 χιλιάδων τόνων.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα ανοδικού κινδύνου, μέσω της αύξησης του κόστους παραγωγής. Από την άλλη, σύμφωνα με την ING, λειτουργεί αντίρροπα το ενδεχόμενο μια παρατεταμένη σύγκρουση να επιδράσει αρνητικά στη βιομηχανική δραστηριότητα και να οδηγήσει σε κάποια μείωση της ζήτησης. Αυτό ισχύει συνολικά για τα μέταλλα και όχι μόνο για το αλουμίνιο. Όμως, ειδικά για το αλουμίνιο, το μίγμα των κινδύνων συντείνει προς μια άνοδο τιμών, ιδιαίτερα αν η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ αποδειχθεί κάτι περισσότερο από παροδική. Η διάρκεια της κρίσης, περισσότερο από την ίδια την κλιμάκωση, θα καθορίσει τελικά πόσο υψηλά θα κινηθούν οι τιμές και τα premiums.