Καναδάς: «Οι επιθέσεις κατά του Ιράν φαίνονται εκ πρώτης όψεως να είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στην Αυστραλία, δήλωσε ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν «φαίνονται εκ πρώτης όψεως να είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο».

«Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να είναι ασυμβίβαστες ή αντίθετες με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Ινστιτούτο Lowy, ένα think tank του Σίδνεϊ. «Αυτό είναι δουλειά άλλων να το κρίνουν. Δεν είμαι δικηγόρος, πόσο μάλλον ειδικός στο διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Ο Καναδός πρωθυπουργός καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι, όπως και η Αυστραλία, ο Καναδάς θεωρεί επί μακρόν ότι το Ιράν είναι βασική πηγή αστάθειας και τρομοκρατίας στην περιοχή.

Η παρούσα σύγκρουση με το Ιράν είναι ένα ακόμη παράδειγμα της αποτυχίας της διεθνούς τάξης, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι θα έβλεπε θετικά μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ