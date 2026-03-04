Σε υψηλό 1 μηνός το Bitcoin: Στα 71.000 δολάρια - Άλμα 5%

Το Ether σκαρφαλώνει 5,5% στα 2.087 δολάρια και τo Solana αναρριχάται 6,6% στα 90,5 δολάρια.

Tα κρυπτονομίσματα ανακάμπτουν την Τετάρτη μετά από μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων που προκλήθηκε από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το Bitcoin ενισχύεται 5,2% στα 71.800 δολάρια το μεσημέρι της Δευτέρας, φτάνοντας σε υψηλό σχεδόν ενός μηνός, ενώ το Ether σκαρφαλώνει 5,5% στα 2.087 δολάρια και τo Solana αναρριχάται 6,6% στα 90,5 δολάρια.

Η ναυαρχίδα των crypto πέρασε δύσκολες ώρες υποχωρώντας στα 63.038 δολάρια το Σάββατο μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Ωστόσο, έκτοτε οι επενδυτές επέστρεψαν στα ψηφιακά assets με εισροές πάνω από 680 εκατ. δολάρια σε 48 ώρες, σύμφωνα με το Bloomberg. «Αυτή είναι μια νίκη για τα κρυπτονομίσματα, δεδομένης του εντυπωσιακού sell off που βίωσαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και ο χρυσός την προηγούμενη ημέρα», τόνισε ο Αλέξ Κουπτσικέβιτς, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην FxPro.

«Ίσως ορισμένοι traders βλέπουν τα κρυπτονομίσματα ως ασφαλές καταφύγιο» πρόσθεσε. «Εξακολουθούμε να θεωρούμε την κατάσταση πολύ εύθραυστη για να πούμε ότι έχει επιτευχθεί ο πάτος. Το Bitcoin είναι ευάλωτο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας των χρηματιστηριακών δεικτών, η οποία αναγκάζει τους θεσμικούς επενδυτές να μειώσουν τη μόχλευσή τους» συμπλήρωσε.

«Το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτικό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για νέες αναταραχές», επεσήμανε η Σουζάνα Στρλιτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club. Παρά την ανάκαμψη της Τετάρτης, οι αγορές crypto παραμένουν σε κρίση, με το Bitcoin να υπολείπεται 40% κάτω από το υψηλό του Οκτωβρίου μετά από μια βίαιη διόρθωση.