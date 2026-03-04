Hans & Gretel: Από το Μοναστηράκι στον Κόσμο – Το Ελληνικό Brand που έχει κατακτήσει ήδη 8 χώρες και επεκτείνεται σε νέες αγορές

Από το πρώτο κατάστημα στο ιστορικό Μοναστηράκι της Αθήνας, η Hans & Gretel κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά ελληνικά concepts brands με παγκόσμια παρουσία.

Από το πρώτο κατάστημα στο ιστορικό Μοναστηράκι της Αθήνας, η Hans & Gretel κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά ελληνικά concepts brands με παγκόσμια παρουσία. Σήμερα, αριθμεί 32 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αγγλία, Γαλλία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, αποδεικνύοντας ότι ένα ελληνικό επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να σταθεί ισάξια σε αγορές με διαφορετικές κουλτούρες και καταναλωτικές συνήθειες.

Η Hans & Gretel είναι ένα θεματικό sweet & candy brand που συνδυάζει παγωτό, βάφλες, chimneys, donuts, καραμέλες και premium γλυκές δημιουργίες μέσα σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από το κλασικό παραμύθι. Η διαδρομή ξεκίνησε το 2017, στην καρδιά της Αθήνας και σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα τουριστικά σημεία της πόλης, στο Μοναστηράκι.

Το concept βασίστηκε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας γλυκού, εμπνευσμένης από το παραμύθι των Αδελφών Γκριμ. Δεν ήταν απλώς ένα κατάστημα γλυκών· ήταν ένας θεματικός προορισμός που συνδύαζε προϊόν, εικόνες, αναμνήσεις και ατμόσφαιρα.

Θανάσης Ανυφαντής: ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία

Δημιουργός του Hans & Gretel είναι ο Θανάσης Ανυφαντής, ο οποίος στο πλαίσιο της πολυσχιδούς επιχειρηματικής του δραστηριότητας στους χώρους της εστίασης και των events, αναζήτησε κάτι διαφορετικό. Παρατήρησε και πειραματίστηκε, μέχρι που συνέθεσε ένα concept που δεν υπήρχε έτοιμο πουθενά, δημιουργώντας ένα brand εμπνευσμένο από το παραμύθι, όχι μόνο ως αισθητική, αλλά και ως συναίσθημα.

Το 2013, ο Θανάσης Ανυφαντής δραστηριοποιήθηκε στα χριστουγεννιάτικα πάρκα ανά την Ελλάδα, φέρνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, ένα προϊόν που δημιούργησε μεγάλη ζήτηση. Αυτή η ανταπόκριση τον οδήγησε στο να αναζητήσει το πως οι καταναλωτές θα μπορούσαν να το απολαμβάνουν πέρα από την περίοδο των Χριστουγέννων και μάλιστα ενσωματωμένο σε μια συνολική εμπειρία. Εκείνη ήταν η κομβική στιγμή που η ιδέα έγινε μεγαλύτερη από το προϊόν και απέκτησε τη μορφή ενός brand, του Hans & Gretel.

O Θανάσης Ανυφαντής συνεχίζει να βρίσκεται ενεργά στο τιμόνι της επιχείρησης, να ταξιδεύει και αναζητά τους επόμενους σταθμούς του Hans & Gretel, σε όποιο σημείο και όποια χώρα μπορεί να αποκτήσει επιχειρηματική δυναμική.

Από την Αθήνα, σε διαφορετικά σημεία ανά τον κόσμο

Σήμερα, η Hans & Gretel έχει παρουσία σε 8 χώρες, με 32 καταστήματα. Η αρχή του ταξιδιού ήταν το Μοναστηράκι, όπου η ανταπόκριση του κοινού - Ελλήνων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο - ανέδειξε το κατάστημα ως σημείο αναφοράς, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα διεθνή ανάπτυξη. Το Μοναστηράκι αποτέλεσε το πρότυπο, πάνω στο οποίο «χτίστηκε» όλο το franchise μοντέλο, με τα 32 «Magic Spots» να αριθμούνται μέσα σε λιγότερο από 8 χρόνια.

Το 2019 σηματοδότησε το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός συνόρων, με τα πρώτα καταστήματα εκτός Ελλάδας να ανοίγουν σε Κύπρο, Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο. Από εκεί και έπειτα, η ανάπτυξη υπήρξε σταθερή και στρατηγικά σχεδιασμένη.

Η διεθνής της ανάπτυξη συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό σύμφωνα με το στρατηγικό της πλάνο. Κάθε αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όμως το brand διατηρεί ενιαία ταυτότητα και υψηλά standards λειτουργίας, προσαρμόζοντας επιμέρους στοιχεία στις τοπικές ανάγκες.

2026 - χρονιά σταθμός για την ανάπτυξη στο εξωτερικό

Το 2026 αποτελεί χρονιά σταθμό για τη Hans & Gretel καθώς η εταιρεία επεκτείνεται δυναμικά σε νέες στρατηγικές αγορές, όπως η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες με πρώτο σταθμό τη Βοστώνη και οι Φιλιππίνες, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με το άνοιγμα ενός ακόμη flagship καταστήματος στην Αθήνα.

Ξεχωριστό ορόσημο αποτελεί η είσοδος στις Φιλιππίνες, όπου η Hans & Gretel γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που ανοίγει κατάστημα στη συγκεκριμένη αγορά στον κλάδο της θεματικής εστίασης γλυκού. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού επιχειρείν και τη δυνατότητά του να διεισδύει με επιτυχία σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η πορεία της εταιρείας δεν βασίστηκε σε βιαστικές κινήσεις. Αντίθετα, μετά την πρώτη φάση ταχείας εξάπλωσης και τις προκλήσεις της πανδημίας, η Hans & Gretel επένδυσε σε ένα πιο αυστηρό μοντέλο επιλογής συνεργατών και αγορών. Από το Μοναστηράκι μέχρι τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και σύντομα την Ασία και τις ΗΠΑ, η Hans & Gretel εξελίσσεται σε ένα case study επιτυχημένης ελληνικής διεθνούς ανάπτυξης.

Με νέα προϊόντα, νέες χώρες και νέες αγορές ήδη σε εξέλιξη, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να εξάγει όχι μόνο προϊόν, αλλά ολοκληρωμένη εμπειρία. Και αυτό είναι που μετατρέπει μια ιδέα που γεννήθηκε στην Αθήνα σε ένα διεθνές success story.