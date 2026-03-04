Prodexpo North 2026: Ρηχή η αγορά γραφειακών χώρων στη Θεσσαλονίκη

H Θεσσαλονίκη, αν και καταγράφει σημαντική ζήτηση, δεν διαθέτει το απαραίτητο απόθεμα υψηλών προδιαγραφών, σημειώνει το συνέδριο Prodexpo North 2026..

Επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού παρουσιάζει ο χάρτης γραφειακών χώρων στη Θεσσαλονίκη, η οποία, αν και καταγράφει σημαντική ζήτηση, δεν διαθέτει το απαραίτητο απόθεμα υψηλών προδιαγραφών. Αυτό τόνισαν οι συμμετέχοντες σε μια συζήτηση που εστίασε στις προκλήσεις και τις προοπτικές της ανάπτυξης επαγγελματικών χώρων και γραφείων στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο του συνεδρίου Prodexpo North 2026.

Ζήτηση και επιρροή των έργων υποδομής

«Η ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους επηρεάζεται καθοριστικά από τα έργα υποδομής και τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας τους, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής», ανέφερε η Φώφη Πασχαλίδου, REV, Thessaloniki Office Director · Danos | An alliance member of BNP PARIBAS Real Estate. Αναφερόμενη στο μετρό, τόνισε πως η κατασκευή του αύξησε σημαντικά τις αξίες των ακινήτων, καθώς κάποια εξ αυτών ήταν απαξιωμένα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. «Υπάρχουν σημεία στην Εγνατία όπου τα ενοίκια των γραφειακών χώρων αυξήθηκαν κατά 40%», πρόσθεσε. Επισημαίνοντας πως η επέκταση του 6ου προβλήτα θα δημιουργήσει ανάγκες για αποθηκευτικούς χώρους και, στη συνέχεια, για κτίρια γραφείων.

Προδιαγραφές και απαιτήσεις των χρηστών

Ο Χρήστος Ντινόπουλος, Associate Director – Advisory & Transaction Services της Atria Property Services - Part of the CBRE Affiliate Network, υπογράμμισε πως οι ενδιαφερόμενοι για γραφεία πλέον έχουν αυστηρές απαιτήσεις: μεγάλες επιφάνειες, δυνατότητα επέκτασης, πάρκινγκ, συνδεσιμότητα με ΜΜΜ, ακόμα και χώροι γυμναστηρίου. «Οι επιχειρήσεις θέλουν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν και πάλι στα γραφεία, επομένως αναζητούν κατάλληλους χώρους», είπε.

Ο Λευτέρης Χαδιός, Associate Director, Development Management της Arbitrage Development, συμφώνησε, προσθέτοντας ότι οι αυξημένες απαιτήσεις συναντούν καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά, ενώ αναφέρθηκε και στα γραφεία σε διατηρητέα κτήρια.

Ρηχή αγορά και ανάγκη κινήτρων

Ο Νικόλαος Τακάς, Vice President του Thermi Group, χαρακτήρισε την αγορά γραφειακών χώρων «ρηχή και φτωχή», επισημαίνοντας ότι η εταιρεία του διαχειρίζεται 50.000 τ.μ. υψηλών προδιαγραφών στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ανάγκη κινήτρων για τέτοιου είδους αναπτύξεις και υποδομές που θα λειτουργούν συνδυαστικά με τους νέους χώρους γραφείων.

Για σοβαρά θέματα υποδομών όσον αφορά τα logistics μίλησε ο Σωτήρης Ρούζης, Portfolio Advisory Team Leader της Alpha Real Estate Services, επισημαίνοντας πως οι αποθηκευτικοί χώροι συχνά αναπτύσσονται προς ίδια χρήση. Αναφερόμενος στο μέλλον της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι τα σύγχρονα logistics θα πρέπει να συνδέονται με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Την συζήτηση συντόνισε η Έρη Μητσοστεργίου, COO Avison Young.

Βιομηχανικά τοπόσημα και αναπλάσεις

Στα βιομηχανικά τοπόσημα και τη μετατροπή τους σε σύγχρονα κτίρια εστίασαν οι συμμετέχοντες σε μια συζήτηση που ανέδειξε τον ρόλο της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση στρατηγικών προοπτικών ανάπτυξης και στην αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών χώρων με σύγχρονο σχεδιασμό.

Στην περίπτωση της μετεξέλιξης του πρώην αποθηκευτικού χώρου ΠΑΕΓΑ, κτιρίου που κατασκευάστηκε το 1920 και πλέον αναγεννιέται αναφέρθηκε η Μαρία Δέδα, Head Architect & Founder της Deda & Architects κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις μετατροπές που έγιναν στο κτίριο. Χρειάστηκε μάλιστα και η αλλαγή χρήσης σε κτίριο γραφείων, δεδομένου ότι η προηγούμενη χρήση αφορούσε αποθηκευτικούς και βιοτεχνικούς χώρους.

Ο Γιώργος Τσολάκης, CEO & Founder της Tsolakis & Partners, τόνισε πως ένα βιομηχανικό κτήριο με ιδιαιτερότητες μπορεί να αποτελέσει τοπόσημο, με ισόρροπη ανάπτυξη των νέων χρηστών του, ενώ αναφέρθηκε και στην εξέλιξη των ελληνικών αρχιτεκτονικών γραφείων από την δεκαετία του 1970, που πλέον σχεδιάζουν έργα μεγάλης κλίμακας.

Ο Γιώργος Μωραίτης, Business Development Manager Real Estate & Architecture Sector της Interbeton, σημείωσε ότι τα σύγχρονα κτίρια και υλικά προσφέρουν αίσθηση ελευθερίας στον αρχιτέκτονα, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και αντοχής στον χρόνο.

Ο Γιάννης Δουριδάς, Principal Architect της RCTECH, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες κτιρίων για data centers και logistics hub. Τα πρώτα αναπτύσσονται μέσα στις πόλεις για άμεση απόκριση, ενώ τα logistics hub κοντά σε λιμάνια για συνδεσιμότητα. «Είναι ειδικά κτίρια με ιδιαιτερότητες, ωστόσο πρέπει να διαθέτουν ταυτότητα. Δεν είναι απλά κουτιά», τόνισε.

Την συζήτηση συντόνισε η Δανάη Μακρή, Head of Strategy and Content The Design Ambassador. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Tsomokos Communications.