Το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue διακρίνεται στα Greek Hotel of the Year 2026

Το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue ανακοινώνει με χαρά ότι απέσπασε δύο Bronze βραβεία στα Greek Hotel of the Year 2026, μία διοργάνωση του Boussias.

Το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue ανακοινώνει με χαρά ότι απέσπασε δύο Bronze βραβεία στα Greek Hotel of the Year 2026, μία διοργάνωση του Boussias, στις κατηγορίες:

• Best City Hotel

• Best 4* Hotel

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, συγκεντρώνοντας ιδιοκτήτες και στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου, θεσμικούς εκπροσώπους και δημοσιογράφους. Ο θεσμός επιβραβεύει την καινοτομία, την ποιότητα υπηρεσιών, την αισθητική και την αυθεντικότητα των ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά της ομάδας του ξενοδοχείου, καθώς και την εξαιρετική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του.

"Η αφοσίωση της ομάδας μας είναι αυτή που κάνει τη διαφορά," δήλωσε η Τζωρτζίνα Παρρά, Area General Manager.

"Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας και αυτά τα βραβεία είναι αφιερωμένα σε αυτή," συμπλήρωσε ο Ντάνιελ Λυκάκης, Hotel Manager.

Η ομάδα του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διάκριση, καθώς και τους επισκέπτες που εμπιστεύονται το ξενοδοχείο για τις διαμονές τους.