Ναυάγιο πλοίου που μετέφερε LNG ανοικτά της Λιβύης - Η Ρωσία κατηγορεί τους Ουκρανούς

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επετέθη με ναυτικά drones κατά ρωσικού πλοίου που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στην Μεσόγειο και το οποίο βυθίστηκε στην ζώνη ανάμεσα στην Μάλτα και την Λιβύη, σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές.

Η αρχή λιμένων και θαλασσίων μεταφορών της Λιβύης ανακοίνωσε την νύκτα ότι το πλοίο αυτό βυθίστηκε έπειτα από «αιφνίδιες εκρήξεις» άγνωστης προέλευσης.

Σήμα κινδύνου προερχόμενο από το ARCTIC METAGAZ ελήφθη χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τις εκρήξεις ακολούθησε τεράστια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε την βύθιση του πλοίου.

Τα 30 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Η επίθεση κατά του πλοίου εξαπολύθηκε από τις λιβυκές ακτές με ναυτικά drones που ανήκουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το πλοίο προερχόταν από το λιμάνι του Μουρμάνσκ.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το βυθισμένο πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 130 ναυτικών μιλίων βόρεια της Σύρτης.

Η λιβυκή αρχή λιμένων προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά στο σημείο του ναυαγίου για τον φόβο σύγκρουσης, αλλά και διαρροής του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μετέφερε ή καυσίμων από τις δεξαμενές του, απευθύνοντας έκκληση για την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή μπροστά στον κίνδυνο ανάφλεξης ή θαλάσσιας ρύπανσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ