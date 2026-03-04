Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: «Θα ενεργήσουμε αποφασιστικά κατά όσων δρουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Το Ιράν βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου» και θα ενεργήσει «αποφασιστικά» κατά όσων δρουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε η ιρανική δικαστική εξουσία απευθυνόμενη στον ιρανικό πληθυσμό.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας του Ιράν Γολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, γνωστός για τον ρόλο του στην καταστολή των κινημάτων διαμαρτυρίας στο Ιράν και ως ένθερμος υποστηρικτής των μαζικών φυλακίσεων, των συνοπτικών διαδικασιών και της εφαρμογής της θανατικής ποινής.

«Κατά συνέπεια, όσοι ενεργούν με οποιονδήποτε τρόπο, με λόγια ή πράξεις, σύμφωνα με τα παράνομα συμφέροντα του επιτιθέμενου εχθρού, θα αντιμετωπίζονται με σθεναρότητα και αυστηρότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες», προειδοποίησε κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

