Κίνα: Το Πεκίνο ζητεί «άμεση παύση» των πληγμάτων κατά του Ιράν

Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Η Κίνα ζητεί την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου η σύγκρουση να μην επεκταθεί περαιτέρω και να μην γίνει ανεξέλεγκτη», δήλωσε ο Κινέζος ΥπΕξ.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κάλεσε σήμερα τον Ισραηλινό ομόλογό του Γίντεον Σάαρ να «σταματήσουν αμέσως» τα πλήγματα κατά του Ιράν, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Η Κίνα ζητεί την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου η σύγκρουση να μην επεκταθεί περαιτέρω και να μην γίνει ανεξέλεγκτη», δήλωσε.

«Η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εξαπολύεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά του Ιράν» τόνισε ο Ουάνγκ, σύμφωνα με το Xinhua, καθώς «η ισχύς δεν μπορεί πράγματι να επιλύσει τα προβλήματα, μόνο να δημιουργήσει νέα προβλήματα και να έχει σοβαρές συνέπειες».

«Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σημείωναν εμφανή πρόοδο. Δυστυχώς, η διαδικασία αυτή διακόπηκε από τους βομβαρδισμούς», επέκρινε ο Ουάνγκ, ενώ η Τεχεράνη εντείνει σήμερα τις επιθέσεις της στοχεύοντας θέσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Κόλπο, σε αντίποινα για τον άνευ προηγουμένου πόλεμο που έχουν εξαπολύσει το Ισραήλ οι ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

