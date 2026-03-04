ΕΛΣΤΑΤ: Τζίρος και όγκος στο χονδρεμπόριο το δ' τρίμηνο

Την εικόνα του χονδρεμπορίου σε τζίρο και όγκο για την περίοδο του δ' τριμήνου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2025) παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Οκτωβρίου, μείωση 0,4%

Νοεμβρίου, μείωση 2,8%

Δεκέμβριου, αύξηση 3,5%

Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: