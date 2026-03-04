Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Τζίρος και όγκος στο χονδρεμπόριο το δ' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Τζίρος και όγκος στο χονδρεμπόριο το δ' τρίμηνο
Την εικόνα του χονδρεμπορίου σε τζίρο και όγκο για την περίοδο του δ' τριμήνου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2025) παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ.

Την εικόνα του χονδρεμπορίου σε τζίρο και όγκο για την περίοδο του δ' τριμήνου (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2025) παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκέμβριου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Οκτωβρίου, μείωση 0,4%
  • Νοεμβρίου, μείωση 2,8%
  • Δεκέμβριου, αύξηση 3,5%

Οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

  • Οκτωβρίου, αύξηση 1,4%
  • Νοεμβρίου, μείωση 2,1%
  • Δεκέμβριου, αύξηση 7,5%

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Πόσο αντέχει η Ελλάδα αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι Έλληνες φίλοι του Μακρόν - Με συγκίνηση ο Δένδιας στην Κύπρο - Και τι θα το κάνουν οι Ισπανοί το ελαιόλαδό τους;

Το μυθικό ποσό που πληρώνουν όσοι θέλουν να φύγουν με ιδιωτικά τζετ από Ντουμπάι

tags:
Εμπόριο
ΕΛΣΤΑΤ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider