Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ - ανακτά τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ανοδικά αντιδρά την Τετάρτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς μετά από ένα διήμερο ισχυρών πιέσεων οι επενδυτές αναζητούν ελκυστικά σημεία επανεισόδου και ενεργοποιούνται αγοραστικά αντανακλαστικά. Eκτίναξη 15% για την ΕΥΔΑΠ.

Παρόμοια εικόνα και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται 0,76%, το γαλλικό CAC40 να σημειώνει άνοδο 0,23% και τον βρετανικό FTSE100 να κινείται με εναλλαγές προσήμου.

Βεβαίως οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να κινούνται με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιράν. Χθες, αναλυτές της Deutsche Bank σχολίαζαν ότι το 2026 δεν έχει καν συμπληρώσει δύο μήνες και ήδη έχει δείξει πόσο επιρρεπής σε σοκ έχει γίνει ο κόσμος, από τη Γροιλανδία, την ανατίμηση του ευρώ, τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τώρα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση παραμένει πάντως εξαιρετικά αβέβαιη. Δεν γνωρίζουμε αν βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής ή στην αρχή του τέλους των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Deutsche Banκ. Επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη και την ΕΚΤ, η άνοδος των τιμών της ενέργειας περιπλέκει την εικόνα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θέτει ακόμη σε αμφισβήτηση το βασικό σενάριο της ΕΚΤ για πληθωρισμό κοντά στον στόχο μεσοπρόθεσμα. «Η κεντρική τράπεζα μπορεί να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πριν αποφασίσει εάν και πώς θα αντιδράσει» εκτιμά η DB.

Από την πλευρά της η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι αγορές έχουν ιστορικά την τάση να καταγράφουν κέρδη ακόμη και σε περιόδους πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δύο Πόλεμοι του Κόλπου, στη διάρκεια των οποίων οι χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν διψήφιες αποδόσεις σε διάστημα τριών και έξι μηνών μετά την έναρξη των συγκρούσεων, με τον αμυντικό κλάδο να ηγείται της ανόδου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, εφόσον το Ιράν εξακολουθήσει να βρίσκεται υπό πίεση.

«Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε μόνιμο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος και όχι σε ένα απλώς περιστασιακό φαινόμενο» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της Morgan Stanley. Εξηγώντας πως, για τις αγορές, αυτό σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου και οι στρατηγικές κατανομής κεφαλαίων ενδέχεται να διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από την αντιπαράθεση μεταξύ περιφερειακών μπλοκ και τον εντεινόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 1,63% στις 2.108,28 μονάδες, παρά το πτωτικά άνοιγμα στις 2.066 μονάδες.

Ανοδικά αντιδρά και ο τραπεζικός δείκτης, με κέρδη 2,62% στις 2.326,68 μονάδες, με τις Eurobank, Alpha Bank και Optima να ενισχύονται άνω του 3%, και τις ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς να διαπραγματεύονται με κέρδη περί του 2,2%-2,3%.

Στο σύνολο του ταμπλό 90 μετοχές βρίσκονται σε θετικό έδαφος, έναντι 18 σε αρνητικό και 42 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 60,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,61 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η εκτίναξη της ΕΥΔΑΠ σε ποσοστό 15,05% στα 8,41 ευρώ, με τη μετοχή να έχει βρεθεί νωρίτερα έως τα 8,58 ευρώ. Πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζουν τα κέρδη 4,31% της Cenergy, η άνοδος 3,10% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τα κέρδη άνω του 2% για τις μετοχές των ElvalHalcor, Lamda Development, ΔΑΑ, OTE, Metlen, Jumbo και Aegean.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται μόνο οι Aktor και Σαράντης με απώλειες 0,78% και 0,58% αντίστοιχα.