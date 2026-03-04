Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Υπ. Εσωτερικών Γερμανίας: «Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση ασφάλειας για τη χώρα»

«Η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια "αφηρημένα υψηλή" απειλή», δήλωσε ο ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Α. Ντόμπριντ

Η κατάσταση ασφάλειας στη Γερμανία δεν έχει αλλάξει μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

«Η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια "αφηρημένα υψηλή" απειλή», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF και τόνισε ότι οι αρχές δεν έχουν πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει πάντα στενή συνεργασία μυστικών υπηρεσιών με τους εταίρους της Γερμανίας, ενώ υπογράμμισε ότι η κατάσταση μπορεί «από μέρα σε μέρα να αλλάξει.»

