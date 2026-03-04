McKinsey Global Tech Agenda 2026: Η τεχνολογία στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός στον πυρήνα ολοένα και περισσότερων οργανισμών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα παγκόσμιας έρευνας της McKinsey «Global Tech Agenda 2026»

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός βρίσκεται πλέον στον πυρήνα ολοένα και περισσότερων οργανισμών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα παγκόσμιας έρευνας της McKinsey «Global Tech Agenda 2026» σε δείγμα πάνω από 600 CIOs και CEOs.

Πρόκειται για μια σαφή μετατόπιση στον τρόπο δημιουργίας αξίας, με την τεχνολογία να μετατρέπεται από λειτουργική υποστήριξη σε στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης και ολοένα και περισσότερους οργανισμούς να θέτουν ως στόχο να μετατραπούν σε εταιρείες τεχνολογίας.

Επιπλέον, η μελέτη αναδεικνύει ότι οι οργανισμοί υψηλών επιδόσεων (που για την έρευνα ορίζονται ως οι οργανισμοί με μέση αύξηση εσόδων και EBIT τουλάχιστον 10% τα τελευταία 3 χρόνια) δεν περιορίζονται στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αλλά επανασχεδιάζουν το λειτουργικό τους μοντέλο με κύριους άξονες την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και σημαντικές επενδύσεις στα δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του CIO μετασχηματίζεται σημαντικά: από διαχειριστής των τεχνολογικών υποδομών αναλαμβάνει ενεργό και κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας με την τεχνολογία ενσωματωμένη στη στρατηγική ανάπτυξης του οργανισμού.

«Το Agentic AI γίνεται ταχύτατα ένα λειτουργικό σύστημα - τόσο για τις τεχνολογικές λύσεις (tech stack), όσο και για τους ίδιους τους οργανισμούς, διευρύνοντας δραστικά το εύρος εφαρμογής και τη συνεισφορά του CIO», αναφέρει ο Χριστόφορος Αναγνωστόπουλος, Technology Partner στην QuantumBlack, τον AI βραχίονα της McKinsey και συν-επικεφαλής του τομέα AI για την Ελλάδα.

Είναι ενδεικτικό ότι στις εταιρείες που πρωτοπορούν, το 64% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι επικεφαλής τεχνολογίας κατέχουν κεντρική θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό, έναντι 52% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Tο 2026, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται ως η κορυφαία στρατηγική επένδυση, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την κυβερνοασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό τεχνολογίας και υποδομών.

- Το 50% των οργανισμών σχεδιάζει αύξηση τεχνολογικών επενδύσεων στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης

- Το 28% των οργανισμών υψηλών επιδόσεων προγραμματίζει αυξήσεις άνω του 10% στις επενδύσεις στο πεδίο αυτό, έναντι μόλις 3% των υπολοίπων οργανισμών

Η έμφαση μετατοπίζεται από την πειραματική αξιοποίηση του Generative AI (Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη - GenAI) στην υλοποίηση λογικής Agentic AI σε μεγάλη κλίμακα, δηλαδή συστημάτων που σχεδιάζουν, λαμβάνουν αποφάσεις και δρουν «αυτόνομα» αλλάζοντας εντελώς τη λογική και τον σχεδιασμό ροών εργασίας και διαδικασιών.

Η μετάβαση αυτή συνδέεται με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης EBITDA, και αυξημένες απαιτήσεις για μετρήσιμη απόδοση επένδυσης (ROI).

Τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η μελέτη «Global Tech Agenda 2026» προσδιορίζει τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις που μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των οργανισμών για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα:

1. Σύγκλιση business & tech: Μέσα στην επόμενη διετία, σχεδόν το ένα τρίτο των κορυφαίων εταιρειών θα δώσει προτεραιότητα σε επιχειρηματικά μοντέλα που προϋποθέτουν υψηλό τεχνολογικό μετασχηματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται η ανάγκη για στελέχη που συνδυάζουν ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο με σαφή κατανόηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Generative AI.

2. Διαλειτουργική συνεργασία των τμημάτων: Οι οργανισμοί που έχουν περάσει σε κοινή επιχειρησιακή και τεχνολογική στρατηγική, την οποία ανανεώνουν διαρκώς και δυναμικά, κινούνται με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από όσους επιχειρούν τον αντίστοιχο σχεδιασμό αλλά σε ετήσιους κύκλους. Σχεδόν οι μισές εταιρείες υψηλών επιδόσεων σημειώνουν ότι ο τεχνολογικός σχεδιασμός τους γίνεται πλέον γρηγορότερα και ενσωματώνεται πλήρως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

3. Agentic AI: Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν περιορίζονται σε λειτουργικές λύσεις, αλλά επεκτείνονται σε καινοτόμες εφαρμογές που μεταμορφώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Οι κορυφαίοι οργανισμοί στρέφονται στην ανάπτυξη συστημάτων Agentic AI, με πλήρη ανασχεδιασμό των διαδικασιών και ενσωματωμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης τα οποία λειτουργούν «αυτόνομα» και επιταχύνουν ολόκληρες ροές εργασίας.

4. Ανασχεδιασμός της επιχείρησης με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη: Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτιστοποίηση λειτουργιών και επιτάχυνση ανάπτυξης ενισχύει την αποδοτικότητα, απελευθερώνοντας παράλληλα ανθρώπινο δυναμικό για δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ο στόχος για τους CIOs είναι ο συνολικός επανασχεδιασμός του οργανισμού με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, ξεκινώντας από την αυτοματοποίηση κρίσιμων end-to-end διαδικασιών και την ανάπτυξη εσωτερικών τεχνολογικών ικανοτήτων που μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Το ταλέντο ως καταλύτης επιτυχίας

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένες προσλήψεις και επανακατάρτιση των υφιστάμενων εργαζομένων, γίνεται προτεραιότητα. Οι δεξιότητες στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης γίνονται περιζήτητες, με το 31% των εταιρειών να διαπιστώνει πως υστερούν σε αυτό το πεδίο. Οι οργανισμοί που πρωτοπορούν στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, απαντούν στην πρόκληση αυτή, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο:

- Προσλαμβάνουν τεχνολογικά στελέχη με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό.

- Ενισχύουν εσωτερικές ομάδες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αντί να βασίζονται σε εξωτερικούς παρόχους

Η ανταγωνιστικότητα δεν θα κριθεί μόνο από το ύψος των επενδύσεων, αλλά από την ικανότητα μετατροπής της τεχνολογίας σε οργανωσιακή ικανότητα.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη μετάβαση προς τη νέα αυτή εποχή με τους νέους (16-24 ετών) να πρωτοπορούν σε επίπεδο Ευρώπης με χρήση εργαλείων GenAI στο 83.5% έναντι του 63.8% μέσου όρου της Ευρώπης.

Παράλληλα, η ανάδειξη της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου του PHAROS, ενός από τα πρώτα επτά AI Factories της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη ψηφιακής καινοτομίας και τεχνολογικής κυριαρχίας με το κόστος του έργου να ανέρχεται στα Euro30 εκ. υπό το Horizon και αναμένεται να διαρκέσει 36 μήνες.

«Η ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου του PHAROS ενισχύει το αποτύπωμά της στον ευρωπαϊκό χάρτη ψηφιακής καινοτομίας, και την καθιστά σημείο αναφοράς για πρακτικές εφαρμογές AI στην παραγωγικότητα, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα οικοσύστημα που θα προσελκύει και θα κρατά ταλέντο στην χώρα» αναφέρει ο Ηλίας Τσουκάτος, Associate Partner της McKinsey & Company και συν-επικεφαλής του τομέα AI για την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ