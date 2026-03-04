Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Bally’s Intralot: Ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος νέος President, Lotteries

Bally’s Intralot: Ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος νέος President, Lotteries
Ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του Chief Operating Officer και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την αποχώρησή του από τα εκτελεστικά καθήκοντα του President, Lotteries και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot στις 16 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, ενώ θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του Chief Operating Officer και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναλάβει επιπλέον τον ρόλο του President, Lotteries, διασφαλίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για στρατηγική ανάπτυξη, επιχειρησιακή αριστεία και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Ο κ. Robeson Reeves, CEO και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο για την αφοσίωσή του και την ανεκτίμητη συμβολή του στην ανάπτυξη της εταιρείας και του ευρύτερου οικοσυστήματος του κλάδου των Λοταριών τα τελευταία 20 χρόνια, και προσβλέπω στη συνεχή υποστήριξή του. Η νέα ηγετική ομάδα δεσμεύεται να χτίσει πάνω στην παρακαταθήκη του και να προωθήσει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, διασφαλίζοντας ισχυρές προοπτικές για το μέλλον».

