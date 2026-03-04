Ειδήσεις | Ελλάδα

Παράταση δημόσιας διαβούλευσης για σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘΑ

Newsroom
Η διαβούλευση παρατείνεται έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Σε παράταση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις», προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

