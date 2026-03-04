Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στις 25 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποδέχθηκε στα γραφεία της φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος με ειδίκευση «Άυλα Αγαθά και Δίκαιο του Ανταγωνισμού»

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποδέχθηκε στα γραφεία της φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Εμπορικού Δικαίου με ειδίκευση «Άυλα Αγαθά και Δίκαιο του Ανταγωνισμού», της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τους φοιτητές συνόδευσαν οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.κ. Δημήτρης Τζουγανάτος, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Έφη Κινινή, Ηλίας Σουφλερός και Εμμανουήλ Μαστρομανώλης.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την οργάνωση και το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την Αντιπρόεδρο της ΕΑ Χαρά Νικολοπούλου και τη Γενική Διευθύντρια Αθανασία Γαβαλά , καθώς και για το μέτρο και βάρος απόδειξης στις υποθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την Κωνσταντίνα Σκανδάλη, Προϊσταμένη Τμήματος Επικεφαλής Νομικού της ΕΑ. Ακολούθησε μία ζωντανή συζήτηση για θέματα που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη νομολογία και ευρύτερα τη δράση μας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία υλοποιείται και με το υφιστάμενο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την ΕΑ, αλλά και στο εν γένει πλαίσιο της συνεργασίας της Αρχής με πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας.