Ειδήσεις | Ελλάδα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Στις 25 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποδέχθηκε στα γραφεία της φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος με ειδίκευση «Άυλα Αγαθά και Δίκαιο του Ανταγωνισμού»

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποδέχθηκε στα γραφεία της φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Εμπορικού Δικαίου με ειδίκευση «Άυλα Αγαθά και Δίκαιο του Ανταγωνισμού», της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τους φοιτητές συνόδευσαν οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.κ. Δημήτρης Τζουγανάτος, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Έφη Κινινή, Ηλίας Σουφλερός και Εμμανουήλ Μαστρομανώλης.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για την οργάνωση και το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την Αντιπρόεδρο της ΕΑ Χαρά Νικολοπούλου και τη Γενική Διευθύντρια Αθανασία Γαβαλά , καθώς και για το μέτρο και βάρος απόδειξης στις υποθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την Κωνσταντίνα Σκανδάλη, Προϊσταμένη Τμήματος Επικεφαλής Νομικού της ΕΑ. Ακολούθησε μία ζωντανή συζήτηση για θέματα που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη νομολογία και ευρύτερα τη δράση μας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία υλοποιείται και με το υφιστάμενο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την ΕΑ, αλλά και στο εν γένει πλαίσιο της συνεργασίας της Αρχής με πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Πόσο αντέχει η Ελλάδα αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι Έλληνες φίλοι του Μακρόν - Με συγκίνηση ο Δένδιας στην Κύπρο - Και τι θα το κάνουν οι Ισπανοί το ελαιόλαδό τους;

Το μυθικό ποσό που πληρώνουν όσοι θέλουν να φύγουν με ιδιωτικά τζετ από Ντουμπάι

tags:
ΕΚΠΑ (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Εκπαίδευση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider