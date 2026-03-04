Κεφαλογιάννης: Με την αναβάθμιση των Canadair βελτιώνεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα

Στόχος η ασφαλής και θεσμικά διασφαλισμένη παράταση του επιχειρησιακού τους βίου, είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για το σχέδιο δημόσιας σύμβασης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 και το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ ενημέρωσε σήμερα, Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026, τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Υπουργός, αρχικά, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία της σύμβασης που αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό επτά αεροσκαφών Canadair CL-415, τα οποία εντάσσονται στον εθνικό στόλο εναέριας δασοπυρόσβεσης και αποτελούν βασικό επιχειρησιακό μέσο κατά την αντιπυρική περίοδο, εξηγώντας πως «αφορούν πρωτίστως την αντιμετώπιση της τεχνολογικής απαρχαίωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων των αεροσκαφών, τα οποία είχαν σχεδιαστεί πριν από δεκαετίες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερέστερη η υποστήριξή τους, να περιορίζονται τα ανταλλακτικά και να μειώνεται η συμβατότητά τους με τα σύγχρονα πρότυπα». Τόνισε ότι στόχος είναι «η ασφαλής και θεσμικά διασφαλισμένη παράταση του επιχειρησιακού τους βίου», συμβατή με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα αεροπλοΐας και τεχνικά υποστηριζόμενη από τον κατασκευαστή.

Ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαθεσιμότητα των μέσων, τονίζοντας ότι «κάθε αεροσκάφος που παραμένει καθηλωμένο λόγω βλάβης κατά την αντιπυρική περίοδο μειώνει τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα». Επισήμανε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών, ενώ θα παρέχεται πλήρης τεχνική βιβλιογραφία και υποστήριξη, ώστε η συντήρηση να πραγματοποιείται με σαφείς και επικαιροποιημένες διαδικασίες.

Παράλληλα επεσήμανε ότι η μετάβαση σε σύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο θα προσφέρει ενιαία και καθαρότερη εικόνα των κρίσιμων παραμέτρων πτήσης, υπογραμμίζοντας ότι «θα βελτιωθεί και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνολογική ομοιοτυπία των αναβαθμισμένων αεροσκαφών με τη νέα γενιά DHC-515, επισημαίνοντας ότι «η ηλεκτρονική διαμόρφωση θα είναι πανομοιότυπη με εκείνη του νεότερου τύπου που βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής, γεγονός που διαμορφώνει κοινή τεχνολογική βάση, ενιαία εκπαίδευση και ευκολότερη ένταξη μελλοντικών μέσων στον ίδιο επιχειρησιακό σχεδιασμό».

Ως προς το οικονομικό σκέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 43 εκατομμύρια ευρώ και όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά «φορέας υλοποίησης και εποπτείας της σύμβασης είναι το ΤΑΙΠΕΔ – νυν Υπερταμείο», ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αποτελώντας τον τρίτο χρηματοδοτικό πυλώνα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Τέλος, επεσήμανε ότι πρόκειται για σύμβαση με προσδιορισμένο προϋπολογισμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ρεαλιστικό και σταδιακό χρονοδιάγραμμα, πρόβλεψη εκπαίδευσης και πολυετούς τεχνικής υποστήριξης, καθώς και συγκεκριμένες θεσμικές δικλείδες ως προς το κόστος, την ποιότητα και την τήρηση των προθεσμιών.

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης που έχω για ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τα έργα στρατηγικής σημασίας που πρόκειται να συναφθούν, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης που αφορά την αναβάθμιση επτά αεροσκαφών Canadair τύπου CL-415, στον τύπο CL-515, τα οποία θα ενταχθούν στον εθνικό στόλο εναέριας δασοπυρόσβεσης και τα αποτελούν ένα από τα κεντρικά επιχειρησιακά μέσα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Καταρχάς, θα ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός με απλά λόγια, ώστε να δοθεί στην Επιτροπή η εικόνα και ποια είναι η στόχευση της συγκεκριμένης σύμβασης.

Πρώτα απ’ όλα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την τεχνολογική απαρχαίωση αυτών των μέσων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες, και ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, ο εξοπλισμός αυτός καθίσταται δυσκολότερο να υποστηριχθεί, τα ανταλλακτικά περιορίζονται και η συμβατότητα με τα σύγχρονα πρότυπα μειώνεται. Ο στόχος μας είναι να παρατείνουμε τον επιχειρησιακό τους βίο για αρκετές δεκαετίες, με έναν ασφαλή και θεσμικά διασφαλισμένο τρόπο και αυτό επιτυγχάνεται, δια της παρούσης σύμβασης, μέσω της πλήρους αντικατάστασης της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, η οποία συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα αεροπλοΐας και υποστηρίζεται τεχνικά από τον κατασκευαστή.

Δεύτερον, θέλουμε να έχουμε μια αυξημένη διαθεσιμότητα αυτών των μέσων. Νομίζω γίνεται από όλους αντιληπτό, πως κάθε αεροσκάφος που παραμένει στο έδαφος λόγω βλάβης, κατά την αντιπυρική περίοδο, μειώνει τη συνολική επιχειρησιακή δυνατότητα. Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα διαθέτουν αυτά τα αεροσκάφη, θα υπάρχουν ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης, τα οποία επιτρέπουν ταχύτερο εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή πλήρους τεχνικής βιβλιογραφίας και υποστήριξης, ώστε η συντήρηση να πραγματοποιείται με σαφείς διαδικασίες και επικαιροποιημένα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί ο χρόνος που θα βρίσκονται εκτός υπηρεσίας και – κατ’ επέκταση, θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα του στόλου.

Τρίτον, παρεμβαίνουμε στο ζήτημα της ασφάλειας πτήσης. Έχουμε όλοι νομίζω μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο αυτά τα αεροσκάφη εκτελούν τις αποστολές δασοπυρόσβεσης - δηλαδή σε χαμηλά ύψη, σε περιβάλλον καπνού και με πολλαπλά εναέρια μέσα να επιχειρούν ταυτόχρονα. Συνεπώς, η μετάβαση σε ένα σύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο θα επιτρέψει στους πιλότους να έχουν ενιαία και καθαρότερη εικόνα των κρίσιμων παραμέτρων πτήσης. Αυτό θα επιτευχθεί με σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, συστήματα προειδοποίησης αποφυγής σύγκρουσης ή επικίνδυνης εγγύτητας στο έδαφος, καθώς και δυνατότητα σύγχρονης μετάδοσης θέσης. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν ως πρόσθετα επίπεδα ασφάλειας για το πλήρωμα.

Τέταρτον, επιδιώκουμε να βελτιωθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα: Τα αεροσκάφη θα έχουν δυνατότητα ενοποιημένης και επεξεργασμένης παρουσίασης δεδομένων, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα - στοιχείο που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε συνθήκες πίεσης χρόνου.

Τέλος, ο πέμπτος στόχος μέσα από αυτή τη σύμβαση, ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση ενός στόλου, είναι τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη να έχουν μια τεχνολογική ομοιοτυπία με τη νέα γενιά αεροσκαφών DHC-515, τα οποία έχει παραγγείλει ήδη η χώρα. Άρα στο τέλος της ημέρας θα έχουμε έναν στόλο, ομοτυπίας 14 αεροσκαφών τύπου 515 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή οικονομίας κλίμακος, συντήρησης, εκπαίδευσης και γενικότερα επιχειρησιακής ικανότητας. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια κοινή τεχνολογική βάση, ενιαία εκπαίδευση και ευκολότερη ένταξη μελλοντικών μέσων στον ίδιο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Πέντε στόχοι, επομένως: να αντιμετωπίσουμε την απαρχαίωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να ενισχύσουμε τη διαθεσιμότητα του εθνικού μας στόλου, να μειώσουμε τον επιχειρησιακό κίνδυνο, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και να προετοιμάσουμε τον στόλο για το μέλλον.

Πέραν όμως της ουσίας της αναβάθμισης, θα ήθελα να αναφερθώ και στα βασικά οικονομικά και συμβατικά στοιχεία της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ, χωρίς επιβολή ΦΠΑ. Για να γίνει σύγκριση, η αντίστοιχη σύμβαση για τα πέντε αεροσκάφη τύπου CL-515 είναι 265 εκατομμύρια. Άρα με 43 εκατομμύρια αναβαθμίζουμε τα επτά CL-415. Ο φορέας υλοποίησης που ωρίμασε και διενέργησε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ανάδοχο εταιρεία και γενικότερα έχει την εποπτεία της παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι το ΤΑΙΠΕΔ – νυν Υπερταμείο, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για τη γρήγορη διαδικασία και το άμεσο αποτέλεσμα το οποίο είχε αυτή η συνεργασία.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με πόρους που προέρχονται από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία αποτελεί τον τρίτο χρηματοδοτικό πυλώνα του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Σε ότι αφορά την υλοποίηση, αυτή θα γίνει σταδιακά: Το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2027, άρα από την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο θα έχουμε το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος, ενώ η ολοκλήρωση της αναβάθμισης και των επτά προβλέπεται έως τις 31 Μαρτίου 2030. Ο τρόπος που επελέγη αυτή η ενσωμάτωση, είναι για να έχουμε τον προγραμματισμό των εργασιών χωρίς να έχουμε την έλλειψη αυτών των αεροσκαφών έστω και στον τύπο 415 για την αντιπυρική περίοδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποσύρουμε και τα επτά μαζί και να τα βγάλουμε εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Επίσης, να τονίσω ότι η σύμβαση δεν περιορίζεται στην εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού.

Περιλαμβάνει εκπαίδευση πιλότων και τεχνικού προσωπικού, παροχή πλήρους τεχνικής βιβλιογραφίας και υποστήριξης, καθώς και δυνατότητα τεχνικής συνδρομής για τουλάχιστον δεκαπέντε έτη για το κάθε αεροσκάφος.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται όχι μόνο η αρχική αναβάθμιση, αλλά και η μακροχρόνια υποστήριξη της νέας διαμόρφωσης.

Σε επίπεδο οικονομικών διασφαλίσεων, προβλέπονται ρήτρες καθυστέρησης με ανώτατο όριο συνολικών ποινικών ρητρών στο δέκα τοις εκατό της αξίας της σύμβασης, καθώς και ρήτρα αναπροσαρμογής τιμής με αντίστοιχο ανώτατο όριο. Προβλέπεται επίσης έντοκη προκαταβολή έως πενήντα τοις εκατό, με ισόποση εγγύηση, καθώς και ολοκληρωμένος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος πριν από κάθε οριστική παραλαβή, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών πτήσεων. Συνεπώς, πρόκειται για μία σύμβαση με σαφώς προσδιορισμένο προϋπολογισμό, εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης, σταδιακό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πρόβλεψη εκπαίδευσης και πολυετούς τεχνικής υποστήριξης και συγκεκριμένες θεσμικές δικλείδες ως προς το κόστος, την ποιότητα και την τήρηση των προθεσμιών. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της σύμβασης κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχετε νομίζω όλοι σας το συνοδευτικό υλικό και το σχέδιο σύμβασης που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις».