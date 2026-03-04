Νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων: Σε υψηλά 3ετίας το ευρωπαϊκό αέριο - Στο +2% για πετρέλαιο

Το WTI σκαρφαλώνει 2% και το Brent αναρριχάται 2,26%. Τα ολλανδικά futures Φυσικού Αερίου TTF ενισχύονται 1,3% στα 54,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Κοντά σε υψηλό τριετίας παραμένει και την Τετάρτη το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καθώς οι traders εξετάζουν το σχέδιο των ΗΠΑ για την προστασία κρίσιμων δεξαμενόπλοιων στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα τα κέρδη του διευρύνει και το πετρέλαιο με το West Texas Intermediate να σκαρφαλώνει 2% στα 76,07 δολάρια το βαρέλι και το Brent να αναρριχάται 2,26% στα 83,24 δολάρια το βαρέλι.

Τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF ενισχύονται 1,3% στα 54,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Οι όγκοι χρηματιστηριακών συναλλαγών για το φυσικό αέριο της Γηραιάς Ηπείρου σημείωσαν νέα ρεκόρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ το συνολικό ενδιαφέρον για futures μειώθηκε καθώς πολλοί παράγοντες της αγοράς αναγκάστηκαν να κλείσουν θέσεις μετά το άλμα 70% το προηγούμενο 48ωρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα ασφαλίσουν και θα συνοδεύσουν τα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ - μια βασική πλωτή οδό για πετρέλαιο και LNG - «εάν χρειαστεί», αντιλαμβανόμενος την δραματική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της διέλευσης-κλειδιού στον περσικό Κόλπο.

Οι φόβοι για βαθιά διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξάνονται καθώς νέες επιθέσεις ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή, με σημαντικές ενεργειακές υποδομές να βρίσκονται στο στόχαστρο της σύγκρουσης ενώ η ένταση κινδυνεύει να προκαλέσει το πιο σοβαρό σοκ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η οποία ανέτρεψε το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο LNG στον κόσμο στο Κατάρ παραμένει αδρανές και η αβεβαιότητα σχετικά με την επανεκκίνησή του τροφοδοτεί ανησυχίες για μια κρίση εφοδιασμού. Ενώ οι ασιατικές χώρες αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος του LNG τους από τη Μέση Ανατολή, οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή θα αύξανε τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές προμήθειες - διατηρώντας τις τιμές στα ύψη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Η κρίση δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στον φυσικό εφοδιασμό της Ευρώπης, καθώς χρειάζεται περίπου ένας μήνας για να φτάσουν τα φορτία του Κατάρ στην ήπειρο, και τα πλοία που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο έχουν ήδη αποπλεύσει. Αλλά η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη αυτό το καλοκαίρι, καθώς χρειάζεται να αγοράσει μεγάλους όγκους LNG για να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου.

Οι traders παρακολουθούν επίσης πιθανές εκτροπές δεξαμενόπλοιων από την Ευρώπη προς ασιατικές χώρες ή την Αίγυπτο, η οποία έχασε τις προμήθειες μέσω αγωγών από το Ισραήλ. «Με τις ευρωπαϊκές αποθήκες να έχουν ήδη εξαντληθεί και τα ασιατικά spreads να διευρύνονται, υπάρχει περιορισμένο buffer και δεν υφίσταται σαφές χρονοδιάγραμμα κατάπαυσης του πυρός για να σταθεροποιηθούν οι προσδοκίες», επεσήμανε ο Πάλαφ Καντ, αναλυτής στην Energy Aspects μιλώντας στο Bloomberg.