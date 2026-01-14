Οι όροι του Μαξίμου για συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες μετά το «ναι» από τα μπλόκα

Οι όροι για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι τονίζει η κυβέρνηση. «Ναι» στον διάλογο από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του παραβατικού ή έχουν απασχολήσει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαμηνύουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, προσθέτοντας ότι πολύ περισσότερο παραμένει και η ρητή προϋπόθεση οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί ενώ η πόρτα για τον διάλογο είναι πάντα ανοιχτή για τον κόσμου του πρωτογενούς τομέα.

Η διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές θα γίνει σε μικρές ομάδες, με περιορισμένη συμμετοχή παρατηρητών όπου κρίνεται απαραίτητο. Διατηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί ευθύς εξ αρχής προς αυτούς σε ό, τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει ο διάλογος, δηλαδή μια ολιγομελή σύνθεση με μια μικρή ανοχή ενδεχομένως για την παρουσία κάποιων παρατηρητών.

Τέλος, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τον διάλογο, όπως επισημάνθηκε από αρμόδια στελέχη που συνομιλούσαν νωρίτερα με το ΥπΑΑΤ. Υπενθυμίζεται πως μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν την απόφαση να συμφωνήσουν στον διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως αποφασίστηκε, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά προταθεί από τους αγρότες, θα μετατραπούν σε μία, που θα αριθμεί 30 μέλη.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο θα λάβουν μέρος 25 μέλη, ενώ θα παρίστανται και 5 παρατηρητές, διαμορφώνοντας συνολικά ένα σχήμα 30 ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης κατατέθηκαν δύο προτάσεις: η πρώτη προέβλεπε συμμετοχή στον διάλογο με παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη την προσέλευση στον διάλογο χωρίς κινητοποιήσεις.

Τελικά, επικράτησε η δεύτερη πρόταση. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση των αγροτών να προχωρήσουν σε θεσμική συζήτηση με την κυβέρνηση, χωρίς την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου, εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και του καθορισμού του ραντεβού με τον πρωθυπουργό. «Η κυβέρνηση είναι δίπλα στους αγρότες» τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

«Στέκεται στο πλευρό τους κι επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα και παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, κυρίως όμως ότι είναι δεδομένη η πρόθεσή μας να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά το τέλος της συνάντησης με τους εκπροσώπους των 14 μπλόκων στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης.