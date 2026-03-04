Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των 12μηνων εντόκων ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των 12μηνων εντόκων ύψους 400 εκατ. ευρώ
Στο 1,97% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη δημοπράτηση ετήσιων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Δεκεμβρίου 2025, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,03%.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 967 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

