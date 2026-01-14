Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με Μητσοτάκη με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο

Η «κόκκινη γραμμή» της κυβέρνησης. Τι αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας. Τέλος στο ΑΤΑΚ για μικρά αγροτεμάχια από το 2026.

Το «πράσινο φως» στη συνάντηση με διάλογο με τον πρωθυπουργό με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές «άναψαν» οι «σκληροί» αγρότες των μπλόκων πραγματοποίησαν πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους ενώ παράλληλα αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Από την κυβέρνηση έχουν θέσει ως βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί ενώ οι αγρότες περιμένουν τώρα τον ορισμό της ημερομηνίας για το ραντεβού με το κυβερνητικό επιτελείο.. Παράλληλα, παρατείνεται η λειτουργία της εφαρμογής που οι παραγωγοί που δηλώνουν αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων, τα οποία δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Αγροτεμαχίου, μέσω της ΕΑΕ, στην ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, όπως ανέφερε ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας μετά το τέλος της συνάντησης με τους εκπροσώπους των 14 μπλόκων στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Το μήνυμα Τσιάρα

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως το όριο των 20 στρεμμάτων διασφαλίζεται και θα συνεχίσει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ δεν έχει ολοκληρώσει την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ΜΙΔΑΣ, ενώ η χρήση του ΚΑΕΚ παραμένει. Σημείωσε πως αποφασίστηκε η σύσταση μεικτών επιτροπών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΑΔΕ, των αγροτών και του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε όλα τα ζητήματα να συζητηθούν θεσμικά και να επιλυθούν καλόπιστα, οργανωμένα και αποτελεσματικά.

Μιλώντας για τα μπλόκα ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι εκτίθενται οι ίδιοι και θα πρέπει να εξηγήσουν οι ίδιοι στην κοινωνία τι συμβαίνει. Πρόσθεσε ότι «η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση κυρίως από την πλευρά όσων δεν δέχθηκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου χθες». «Εμείς από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε πως είμαστε υπέρ του διαλόγου» συνέχισε και πρόσθεσε πως «όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας».

«Η πρόσκληση σε διάλογο είναι διαρκής» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συμπλήρωσε πως υπήρξε επικοινωνία με όσους βρίσκονται στα μπλόκα. «Έθεσα ξανά τις προϋποθέσεις» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «θα περιμένουμε τη δική τους απάντηση». Από την πλευρά τους ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Δημήτρης Διαμαντής ανέφερε ότι η λύση που δόθηκε για τον ΑΤΑΚ βγάζει τους αγρότες από μια δύσκολη κατάσταση.

Τόνισε ότι στόχος του συστήματος ΜΙΔΑΣ είναι η εξομάλυνση της κατάστασης στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όσον αφορά στον ΑΤΑΚ. Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ο κ. Διαμαντής σημείωσε ότι η μηδική θα λάβει στήριξη 30 εκατ. ευρώ μέσω de minimis, ενώ το βαμβάκι θα στηριχθεί με 20-30 ευρώ ανά στρέμμα, «ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει ο κάθε αγρότης» και για το σιτάρι η στήριξη θα φτάσει τα 11 ευρώ ανά στρέμμα.

Τι αναφέρουν οι αγρότες

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι για το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Άρα, φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας είχε φέρει το ΑΤΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των αγροκτηνοτρόφων. Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, το μεγαλύτερο μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση.

«Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», σημείωσε. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η προώθηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το σύστημα «Μίδας», μια ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια και τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος Μίδα, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από τον επόμενο χρόνο και μετά – αν προλάβουμε και το 2026 – οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται με πιο απλό και πιο εύκολο τρόπο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έτσι «θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και όσον αφορά το ΑΤΑΚ».

Αναφορικά με το ερώτημα αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. «Εμείς έχουμε την ιδιότητα να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τα μπλόκα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε και αυτά που μας είπαν οι αγρότες. Αυτοί είναι που θα διαμορφώσουν την άποψη για το αν είναι ευχαριστημένοι», ανέφερε.

Έγιναν αναφορές και σε οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες με επιστροφή χρημάτων για βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και μηδική, με τη μηδική να λαμβάνει συνολικό ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο των επιπτώσεων της ευλογιάς, καθώς αποτελεί βασική ζωοτροφή για αιγοπρόβατα. Για το βαμβάκι, η ενίσχυση θα κυμανθεί από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει κάθε παραγωγός, ενώ το σκληρό σιτάρι θα ενισχυθεί με περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.