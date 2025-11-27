Μητσοτάκης: Αύριο η επιστροφή ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές

Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία, η οποία θέτει κανόνες στην αγορά εργασίας

«Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική τομή η οποία απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων αναβαθμίζοντας στην πράξη τη συνεργασία των κοινωνικών ετέρων. Είναι μια κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου. Θέλω να θυμίσω ότι ο στόχος τον οποίο έχει θέσει η ΕΕ είναι το 80% των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το 2030. Εμείς είμαστε σε ένα ποσοστό πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου οπότε σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση.

Και να τονίσω επίσης ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία, η οποία θέτει άλλους κανόνες στην αγορά, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους, σταθερότητα και με σαφείς ορίζοντες στους εργοδότες και είναι και μια διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλήσεις και κοινωνική συνοχή. Και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτή η τομή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στη συμφωνία που υπέγραψαν χθες το υπουργείο Εργασίας και οι Κοινωνικοί Εταίροι.

«Από εδώ και στο εξής, κυρία υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά: η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η παραγωγικότητα, γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή μάλιστα συμπίπτει και με τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρό του την βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε δε ότι για έκτη χρονιά φέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. «Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019. Ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες» είπε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν αλλά και στα μέτρα άμεσης βελτίωσης μισθών και συντάξεων. «Επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» τόνισε και συμπλήρωσε: «είναι προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν το σύνολο των πολιτών. Δίνουν όμως μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Και βέβαια μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση να επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή, ότι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς το φόρο εισοδήματος. Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Και βέβαια όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά 2 μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται όμως και τα εισοδήματα από 40 έως 60.000, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός οι πολίτες θα δουν τις αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σημείωσε ότι ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, τα Σώματα Ασφαλείας και παράλληλα ενισχύονται οι συνταξιούχοι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Για το πρόβλημα της στέγης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα πληρωθεί αύριο Παρασκευή η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και «μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

«Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μειώνουμε με τον προϋπολογισμό και το φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ περιορίζουμε στο μισό και στη συνέχεια καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο δίνοντας έμφαση στην μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου.

«Και νομίζω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις σηματοδοτούν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές ότι όχι μόνο δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε στον τομέα των σημαντικών παρεμβάσεων που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών» ανέφερε.