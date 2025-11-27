Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν δουν το ποσό που δικαιούνται στο λογαριασμό τους.

Η ώρα της επιστροφής ενός ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενους έφτασε. Αύριο Παρασκευή πιστώνονται τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με την ΑΑΔΕ να καλεί τους δικαιούχους να ελέγξουν άμεσα στο Μητρώο στην ψηφιακή πύλη myAADE αν έχουν δηλώσει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους. Οσοι δεν έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ θα βρεθούν εκτός ενίσχυσης και η επιστροφή ενοικίου θα μείνει «στα χαρτιά».

Ήδη, η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει 30.000 φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν καταχωρίσει το ΙΒΑΝ και για να μην χάσουν την ενίσχυση θα πρέπει άμεσα να δηλώσουν το ΙΒΑΝ ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

2. Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

3. Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά δεν λάβουν την ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ΑΑΔΕ καλεί χιλιάδες δικαιούχους να δηλώσουν άμεσα το ΙΒΑΝ, προκειμένου τα ποσά να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις, καθώς σχεδόν 30.000 φορολογούμενοι που αναμένουν άμεση πίστωση δεν έχουν καταχωρίσει τραπεζικό λογαριασμό.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν εκτός

Όσοι δικαιούχοι δεν λάβουν την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα εξέτασης των προϋποθέσεων στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι λόγοι μη καταβολής της ενίσχυσης μπορεί να αφορούν:

Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Τη μη πλήρωση νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, όταν έχει δηλωθεί υψηλότερο από το συμβατικό. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης και το μισθωτήριο που επιβεβαιώνει τα συμφωνηθέντα ποσά.

Εφόσον, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αποστέλλεται κατάσταση δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ και ακολουθεί η καταβολή των ποσών.

Ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση

Αύριο Παρασκευή πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, με ποσά έως 800 ευρώ για την κύρια προσαυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία και κάθε φοιτητή.

Ωστόσο, για τους ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς και το 2024 είχαν αφήσει απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή θα είναι μειωμένη ή και μηδενική. Σε περίπτωση ανείσπρακτων μισθωμάτων, το ποσό υπολογίζεται όχι βάσει του συμφωνημένου μισθώματος, αλλά βάσει όσων έχουν δηλωθεί στο Ε2 ς πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή. Επιπλέον, όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.