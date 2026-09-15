CNBC: Οι αναλυτές βλέπουν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες

Μάλιστα, το 55% προβλέπει περισσότερες από μία αυξήσεις, ενώ περίπου ένας στους τρεις αναμένει τρεις ή και περισσότερες.

Σε τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων εκτιμά η πλειονότητα των αναλυτών πως θα προχωρήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μέσα στους επόμενους 12 μήνες όπως έδειξε έρευνα του CNBC.

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Σύμφωνα με το CNBC Fed Survey, το 86% των συμμετεχόντων εκτιμά πλέον ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια, από μόλις 46% έναν μήνα νωρίτερα. Μάλιστα, το 55% προβλέπει περισσότερες από μία αυξήσεις, ενώ περίπου ένας στους τρεις αναμένει τρεις ή και περισσότερες.

Από τον περασμένο μήνα, οι τιμές των καυσίμων εκτινάχθηκαν, ο πληθωρισμός δεν υποχώρησε όσο αναμενόταν και ο πρόεδρος της Fed εκφώνησε μία ομιλία με αρκετά αυστηρό τόνο στο Τζάκσον Χολ, κάνοντας τους αναλυτές να θεωρούν πλέον ότι ο πληθωρισμός δεν είναι αποκλειστικά ενεργειακό φαινόμενο.

Οι περισσότεροι από τους 29 οικονομολόγους, διαχειριστές κεφαλαίων και στρατηγικούς αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν εξαπλωθεί πέρα από τις τιμές της ενέργειας.

«Τα σημερινά δεδομένα δεν προσφέρουν ενδείξεις πως ο πληθωρισμός θα επιστρέψει σύντομα στον στόχο της Fed», δήλωσε ο Neil Dutta, επικεφαλής οικονομικής έρευνας στη Renaissance Macro Research, υποστηρίζει ότι

Από τη μεριά της η Kathy Bostjancic, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στη Nationwide, σημειώνει ότι η νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, βενζίνης και ντίζελ ενισχύει τον φόβο ότι το ενεργειακό σοκ θα περάσει και στις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας παράλληλα τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Η μέση εκτίμηση των συμμετεχόντων τοποθετεί πλέον τον πληθωρισμό κοντά στο 3,5% για φέτος, πριν υποχωρήσει στο 2,85% το 2027.

Επιπλέον, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο οι αυξήσεις επιτοκίων μπορούν πράγματι να αντιμετωπίσουν έναν πληθωρισμό που ξεκινά από την πλευρά της προσφοράς και ειδικότερα από την ενέργεια.

Ο Douglas Gordon της Russell Investments επισημαίνει ότι η Fed καλείται να αποδείξει την αξιοπιστία της απέναντι στον πληθωρισμό, παρότι το βασικό εργαλείο της -τα επιτόκια- έχει περιορισμένη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από προβλήματα στην προσφορά.

Παρά την αισθητή μετατόπιση προς περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Η πιθανότητα ύφεσης τους επόμενους 12 μήνες τοποθετείται κατά μέσο όρο στο 29%, λίγο υψηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται περίπου στο 2,25% τόσο φέτος όσο και το 2027. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 4,25%.

Αυτό ακριβώς δημιουργεί ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας: κατά πόσο μπορούν όλες αυτές οι προβλέψεις να επιβεβαιωθούν ταυτόχρονα.

Ο Guy LeBas, επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος της Janney Montgomery Scott, εκτιμά ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ δεν συμβαδίζουν με το υπάρχον επίπεδο των επιτοκίων. Κατά τον ίδιο, «κάτι πρέπει να υποχωρήσει»: είτε ο πληθωρισμός θα πρέπει να μειωθεί είτε η Fed θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια. Διαφορετικά, οι πιέσεις στο μακροπρόθεσμο σκέλος της αγοράς αμερικανικών ομολόγων ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η αξιοπιστία του Γουόρς

Η έρευνα του CNBC καταγράφει παράλληλα σχετικά θετική αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο ο Κέβιν Γουόρς επικοινωνεί τη νομισματική πολιτική. Το 59% θεωρεί ότι έχει δώσει επαρκείς πληροφορίες για τις οικονομικές του εκτιμήσεις και τη στάση του απέναντι στα επιτόκια, ενώ το 66% εκτιμά ότι ασκεί τη νομισματική πολιτική με μεγάλη ή αρκετή ανεξαρτησία.

Παράλληλα, το 69% θεωρεί ότι οι πιέσεις της κυβέρνησης για χαμηλότερα επιτόκια δεν θα επηρεάσουν την απόφαση της Fed στην τρέχουσα συνεδρίαση.

Το 66% θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τη νομισματική πολιτική είναι πολύ ή ως επί το πλείστον ανεξάρτητος, αν και το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.

Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου θεωρούνται οι τρεις σημαντικότεροι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, το 61% θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τις αγορές από τις συνεχιζόμενες νομικές διαμάχες που σχετίζονται με τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Fed αποφασίζει για τα επιτόκια την Τετάρτη, με την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της FOMC.