Το νέο επίδομα θα βασίζεται στο πιλοτικό πρόγραμμα που «έτρεξε» πέρυσι για 15.600 άνεργους και βασιζόταν στον μισθό και στην προϋπηρεσίας του κάθε δικαιούχου, αυξάνοντας το ποσό έως και στα 1.438 ευρώ (ανώτατο πλαφόν) για υψηλόμισθους με μεγάλο εργασιακό βίο.

Τεκτονικές αλλαγές έρχονται από τον Ιανουάριο του 2027 στο επίδομα ανεργίας που θα είναι πλέον ενιαίο για όλους τους δικαιούχους και θα χορηγεί μεγαλύτερα ποσά στους πρώτους μήνες της ανεργίας, ενώ θα φθίνει όσο πλησιάζει η λήξη της επιδότησης.

Το νέο επίδομα θα βασίζεται στο πιλοτικό πρόγραμμα που «έτρεξε» πέρυσι για 15.600 άνεργους και βασιζόταν στον μισθό και στην προϋπηρεσίας του κάθε δικαιούχου, αυξάνοντας το ποσό έως και στα 1.438 ευρώ (ανώτατο πλαφόν) για υψηλόμισθους με μεγάλο εργασιακό βίο.

Ήδη η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αξιολογεί και επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη νέα δομή του επιδόματος που θα έρθει από τον Ιανουάριο και θα αφορά μόνο τους νέους άνεργους που πληρούν τα νέα κριτήρια επιδότησης.

Το ζήτημα ήρθε πρόσφατα στην επικαιρότητα μετά τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη (που απηχούν προσωπικές θέσεις), ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες και μπορεί «μετά από ένα διάστημα να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, δηλαδή να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία». Στις δηλώσεις του έσπευσαν να απαντήσουν τόσο η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως όσο και ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης, προκειμένου να αποφευχθεί μια σύγχυση ανάμεσα στην προσωπική του θέση και την κυβερνητική πολιτική.

«Το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδώρημα ούτε προνοιακή παροχή. Είναι ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα, χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, παίρνοντας θέση στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη επίκαιρη ερώτηση προς το υπουργείο Εργασίας για το ίδιο θέμα.

Πώς θα εφαρμοστεί το νέο μοντέλο

Το μοντέλο του επιδόματος που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο θα προβλέπει έναν ενιαίο μηχανισμό υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας, τόσο για τους «τακτικούς» όσο και τους «εποχικούς» επιδοτούμενους ανέργους. Ο δικαιούχος του επιδόματος θα λαμβάνει υψηλότερο ποσό κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, το οποίο όμως θα μειώνεται σταδιακά. Το επίδομα θα απαρτίζεται από τα εξής τρία μέρη:

Το σταθερό, που δεν σχετίζεται με την εργασιακή προϋπηρεσία ούτε με τον μισθό που είχε στο παρελθόν ο άνεργος Το μεταβλητό, που ο υπολογισμός γίνεται με βάση την εργασιακή προϋπηρεσία του ανέργου Το ανταποδοτικό, που προκύπτει από τις μέσες αποδοχές που είχε ο άνεργος ως εργαζόμενος.

Βασικό στοιχείο της νέας φιλοσοφίας είναι η εμπροσθοβαρής καταβολή. Το επίδομα είναι υψηλότερο στην αρχή της ανεργίας, όταν οι οικονομικές ανάγκες του δικαιούχου είναι αυξημένες, και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά. Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες, με αυστηρή σύνδεση ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και στον χρόνο επιδότησης. Το ποσό διαμορφώνεται ως εξής:

Το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισοδυναμεί με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Στη συνέχεια μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής.

Κατά το τρίτο τρίμηνο της επιδότησης υποχωρεί στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου και τέλος

Μειώνεται στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Η δομή κατάρτισης του νέου επιδόματος μπορεί να τροποιηθεί, δίνοντας έμφαση στο α' τρίμηνο που οι ανάγκες του εκάστοτε ανέργου είναι αυξημένες και μειώνοντας την ανταποδοτικότητα στα επόμενα τρίμηνα.

Έτσι, ένας εργαζόμενος που θα μείνει άνεργος θα επιδιώκει να επανενταχθεί γρήγορα στην αγορά εργασίας και να μην μένει στα χαμηλά κλιμάκια της επιδότησης όσο πλησιάζει στην 12μηνη περίοδο, πόσο μάλλον στην 24μηνη που θα έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Υπο εξέταση από το ΔΥΠΑ βρίσκονται και άλλα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας: