Coca-Cola: Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ για υποδομές στις ΗΠΑ έως το 2030

Οι προγραμματισμένες δαπάνες περιλαμβάνουν έργα που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως σε Καλιφόρνια, Κολοράντο, Αλαμπάμα, Νέα Υόρκη και άλλες περιοχές.

Επενδύσεις ύψους 10 δισ. δολαρίων σε υποδομές στις ΗΠΑ, μία από τις μεγαλύτερες αγορές της παγκοσμίως, σχεδιάζει να υλοποιήσει η Coca-Cola από το 2026 έως το 2030.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι προγραμματισμένες δαπάνες περιλαμβάνουν έργα που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως σε Καλιφόρνια, Κολοράντο, Αλαμπάμα, Νέα Υόρκη και άλλες περιοχές.

Επιπλέον, επισημαίνει πως τα 10 δισ. δολάρια αφορούν το σύνολο του συστήματος και όχι μόνο ίδιες δαπάνες της Coca-Cola. Περιλαμβάνουν επίσης τις επενδύσεις των συνεργατών της στον τομέα της εμφιάλωσης, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής John Murphy στο Fortune τη Δευτέρα.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία είχε προβλέψει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 2,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι το σύστημα της Coca-Cola στις ΗΠΑ συνέβαλε με 85 δισ. δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) των ΗΠΑ μέσα σε ένα μόνο έτος και υποστήριξε σχεδόν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι το σύστημα (Coca-Cola από κοινού με συνεργάτες στον τομέα της εμφιάλωσης) δαπάνησε περίπου 37 δισ. δολάρια σε Αμερικανούς προμηθευτές και συνεισέφερε 177 εκατ. δολάρια σε προγράμματα για τις τοπικές κοινωνίες, από κοινού με το Coca-Cola Foundation και το Coca-Cola Scholars Foundation.