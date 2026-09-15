Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι διαθέτουν όπλα σε τροχιά - «Αποσταθεροποιητική κίνηση»

Σύμφωνα με την Βικτόρια Σάμσον, επικεφαλής του Secure World Foundation, δεν είναι σαφές γιατί οι ΗΠΑ επέλεξαν να κάνουν αυτή την αποκάλυψη τώρα.

Για πρώτη φορά οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα πως η Διαστημική Δύναμη (US Space Force) έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά.

Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μάινκ δήλωσε στο Air and Space Cyber Conference ότι «οι ΗΠΑ διαθέτουν όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά», παρουσιάζοντας παράλληλα ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής Δύναμης, ως απάντηση στις εξελίξεις που σημειώνουν οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην αυξανόμενη χρήση αυτόνομων όπλων.

Πάντως δεν διευκρίνισε τι όπλα είναι, ούτε έδωσε πληροφορίες για τον χρόνο που έγινε η ανάπτυξή τους.

«Αποτελεί στρατηγική επιλογή το να μην αποκαλύπτουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται», δήλωσε στο CNBC η Τζουλιάνα Σους, ειδικός σε θέματα διαστημικής ασφάλειας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας.

«Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι βασίζεται στο διάστημα, επομένως δεν πρόκειται για κάποιο είδος πυραύλου που εκτοξεύεται από τη Γη και μπορεί να πλήξει έναν δορυφόρο σε τροχιά», πρόσθεσε.

Η ίδια πρόσθεσε πως η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια ανάπτυξης και δοκιμών αντιδιαστημικών δυνατοτήτων από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.

«Με τις ΗΠΑ να γίνονται πλέον πιο ανοιχτές σχετικά με αυτό, τίθεται το ερώτημα αν Ρωσία και Κίνα θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία και θα γίνουν και εκείνα πιο ανοιχτά σχετικά με τη δική τους δραστηριότητα», τόνισε.

Ήδη η Κίνα από τη μεριά της, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πάψoυν να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα». «Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σταματήσει την ανάπτυξη των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και τις προετοιμασίες για πόλεμο στο διάστημα», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με την Βικτόρια Σάμσον, επικεφαλής του Secure World Foundation, δεν είναι σαφές γιατί οι ΗΠΑ επέλεξαν να κάνουν αυτή την αποκάλυψη τώρα.

«Είναι πιθανό να αποσκοπεί στη δημιουργία αποτρεπτικού αποτελέσματος, ώστε οι αντίπαλοι να το σκεφτούν δύο φορές πριν επιχειρήσουν να παρεμβαίνουν στα διαστημικά συστήματα των ΗΠΑ. Πιστεύω επίσης ότι αποσκοπεί στην εδραίωση της Space Force ως πολεμικού κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, και όχι απλώς ως στρατιωτικού κλάδου που υποστηρίζει τους υπόλοιπους. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια πολύ αποσταθεροποιητική κίνηση από την πλευρά των ΗΠΑ», σημείωσε.