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Ομάν: Στις φλόγες τάνκερ μετά από επίθεση κοντά στο Ορμούζ - Αγνοούνται δύο ναυτικοί

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Ομάν: Στις φλόγες τάνκερ μετά από επίθεση κοντά στο Ορμούζ - Αγνοούνται δύο ναυτικοί
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Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το δεξαμενόπλοιο El Gaia με σημαία Παναμά ρυμουλκείται σε λιμάνι της χώρας, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του έπειτα από επίθεση.

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το δεξαμενόπλοιο El Gaia με σημαία Παναμά ρυμουλκείται σε λιμάνι της χώρας, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του έπειτα από επίθεση.

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχθηκε την επίθεση, επεσήμανε η ίδια πηγή. Είκοσι τρία μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού του Ομάν, όμως δύο εξακολουθούν να αγνοούνται.

Χθες, Δευτέρα, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) σημείωσε ότι το El Gaia «επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα» με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Το σαββατοκύριακο δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και επί του παρόντος «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο».

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tags:
Ομάν
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Στενά του Ορμούζ
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