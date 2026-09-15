Bitcoin: «Χάνει» τα 76.000 δολ. πριν από το κρίσιμο νομοσχέδιο και την Fed

Οι επενδυτές περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τo νομοσχέδιο για τα crypto, ενώ την ίδια ώρα η ισχυρή πιθανότητα πως η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια, επιβαρύνει το κλίμα.

Απώλειες καταγράφει το Bitcoin την Τρίτη, αλλά και ολόκληρη η αγορά των crypto, καθώς οι επενδυτές περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την ψηφοφορία ενός κρίσιμου νομοσχεδίου για την ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, ενώ την ίδια ώρα η ισχυρή πιθανότητα πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, επιβαρύνει το κλίμα.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχωρεί 4,41 στα 75.595, χάνοντας εκτός από τα χθεσινά κέρδη και μία σημαντική βάση στήριξης. Η αναμονή της αυριανής συνεδρίασης της Fed «μπλόκαρε» οποιαδήποτε σημαντική άνοδο στα κρυπτονομίσματα, με τις αγορές να προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα άνω του 90% μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης.

Για ορισμένους παράγοντες της αγοράς, η αυριανή απόφαση της Fed ενδέχεται να αποδειχθεί το γεγονός με τη μεγαλύτερη επίδραση στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αυτή την εβδομάδα.

Τις δικές τους ξεχωριστές πιέσεις άσκησαν στα crypto, οι αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ που έφτασαν κοντά στα υψηλά δύο δεκαετιών, αλλά και οι τιμές του πετρελαίου που παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα λόγω της επιδείνωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Γερουσία πρόκειται να ψηφίσει για το Clarity Act σήμερα Τρίτη, με το νομοσχέδιο να απαιτεί τουλάχιστον 60 ψήφους για να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, κυρίως η Σύνθια Λάμις, αγωνίζονται να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των Δημοκρατικών. Όπως ισχυρίστηκε τη Δευτέρα η Λάμις, ο Τραμπ είχε συμφωνήσει σε μια νέα διάταξη δεοντολογίας στο Clarity Act που στοχεύει στο να εμποδίσει το «insider trading» από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. Άλλες διαφωνίες σχετικά με τον Clarity Act επικεντρώνονται επίσης στην αντιμετώπιση των πληρωμών απόδοσης σε stablecoins.

Η μετοχή της Coinbase υποχωρεί πάνω από 7% την Τρίτη, μετά από άνοδο 9% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η μετοχή της Strategy χάνει 5,5%.

To Ether χάνει πάνω 5% και διαπραγματεύεται στα 2.406,28 δολάρια, ενώ το Solana υποχωρεί 4,3% στα 98,8 δολάρια.