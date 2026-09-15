Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για Μπαμπ ελ Μάντεμπ: Το Ριάντ θα απαντήσει στους Χούθι

Σθεναρή απάντηση στους Χούθι υπόσχεται η Σαουδική Αραβία. Περισσότεροι από 100.000 οι εκτοπισμένοι στην Υεμένη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη αναμένεται να παρέμβουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μάλιστα, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη προβλέπεται να διεξαχθεί στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) σχετικά με αυτό το κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως επεσήμανε ένας από τους διπλωμάτες.

Τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό που έχει συσταθεί για να τη στηρίξει, εδραιώνοντας -έπειτα από μια αστραπιαία επίθεση-- τον έλεγχό τους επί του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ένα στρατηγικό πέρασμα για τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Σθεναρή απάντηση υπόσχεται το Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να ανταπαντήσει «σθεναρά» στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη προβλέπεται να διεξαχθεί στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) σχετικά με αυτό το κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, δήλωσαν διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Σαουδική Αραβία και η Υεμένη αναμένεται να παρέμβουν, σύμφωνα με μία από τις πηγές αυτές. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε το πρωί προειδοποιήσεις για κίνδυνο επίθεσης, μεταξύ των οποίων και για την ιερή πόλη Μέκκα, για πρώτη φορά από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι προειδοποιήσεις, που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντας, της μεγάλης πόλης-λιμάνι στο δυτικό τμήμα της χώρας, και της Ταΐφ, ήρθησαν λίγο μετά. Το κίνημα των Χούθι επέφερε τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη τη ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Το πέρασμα που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς και της διώρυγας του Σουέζ χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά κατέστη ακόμη πιο στρατηγικό αφότου το Ιράν απέκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, από την άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου. Το κλείσιμό του θα ήταν «καταστροφικό», παραδέχθηκε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Ο κόσμος υποφέρει ήδη αρκετά από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, δεν μπορούμε ως εκ τούτου να επιτρέψουμε να προστεθεί το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σε αυτή την εξίσωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος του υπουργείου, ο Ιμπραήμ αλ-Χάσμι, απευθύνοντας έκκληση για διπλωματία και για διάλογο.

Στα Στενά του Ορμούζ πλοία που επιχειρούν να περάσουν χωρίς την άδεια της Τεχεράνης τίθενται συχνά στο στόχαστρο -- ένα από αυτά ακόμη και χθες, Δευτέρα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKTMO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις επιθέσεις από τους Χούθι και τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα πετρελαιοφόρα της πλέον και στα δύο στενά.

Ενώ ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, από όπου διέρχονται οι εξαγωγές αργού παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό του Ορμούζ, έχει επίσης σταματήσει έπειτα από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με προέλευση το Ιράκ, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Η Σαουδική Αραβία πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές για να βρει μια έξοδο στην κρίση.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δέχθηκε τη Δευτέρα τον επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ και όπως υπενθυμίζεται, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Υεμένη: Περισσότεροι από 100.000 οι εκτοπισμένοι

Τέλος, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων στη δυτική Υεμένη ενώ «έχει αναγκάσει χιλιάδες άλλους να αναζητήσουν καταφύγιο στο Τζιμπουτί, στην άλλη πλευρά του στενού Μπαμπ ελ-Μάντεμπ», όπως τόνισε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR).