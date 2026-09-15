Πολωνία: Νομοσχέδιο για έκτακτο φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είχε προηγουμένως απορρίψει την πρωτοβουλία, παραπέμποντάς τη στο Συνταγματικό Δικαστήριο τον Ιούλιο.

Έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών προωθεί η πολωνική κυβέρνηση, με στόχο τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας να μην μπλοκάρει εκ νέου τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή φόρου 60% στα επιπλέον έσοδα των πετρελαϊκών εταιρειών για το διάστημα Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2026, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα αποφέρουν 4 δισ. ζλότι (1,06 δισ. δολάρια) ετησίως.

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είχε προηγουμένως απορρίψει την πρωτοβουλία, παραπέμποντάς τη στο Συνταγματικό Δικαστήριο τον Ιούλιο. Παρά το γεγονός ότι το δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση, η κυβέρνηση επανέφερε το νομοσχέδιο προς έγκριση, προκειμένου να κατατεθεί εκ νέου στο κοινοβούλιο.

«Εγγυώμαι ότι εάν ο πρόεδρος υπογράψει τελικά το νόμο για τα έκτακτα κέρδη που υποβάλλουμε εκ νέου, θα εφαρμόσουμε αμέσως μία επιπλέον επιλογή για τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Θα δούμε ως πού φτάνουν τα κονδύλια αλλά ελπίζω να μην υπάρχει αμφιβολία από κανέναν ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να υπογραφεί. Δεν είναι οι πολίτες αυτοί που πρέπει να πληρώσουν για αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν είναι ο πολωνικός λαός υπεύθυνος για την κρίση στα καύσιμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ πριν τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Τον Μάρτιο, η πολωνική κυβέρνηση εισήγαγε πλαφόν στην τιμή των καυσίμων το οποίο έληξε τον Ιούλιο και κόστισε στον προϋπολογισμό περίπου 4,7 εκατομμύρια ζλότι. Χαμηλότερο ποσοστό ΦΠΑ ίσχυε επίσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Αυγούστου.

Η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, αποφέροντας πολλά κέρδη σε εταιρίες καυσίμων, κυρίως στην Orlen στην Πολωνία, η οποία είδε τα έσοδά της να αυξάνονται σχεδόν κατά 26% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο και τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τοκοχρεολυσίων, κατά 54%, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε μια σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων στα βενζινάδικα. ενώ οι μεταφορές αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη. Η κρίση είχε επίσης αποτέλεσμα αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.