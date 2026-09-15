Υποψήφιος με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές ο Γιώργος Φλωρίδης

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Το αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι θα μιλήσει στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Στις 19:00 ο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, στον πολυχώρο «Άτρακτος».