Wall Street: Πτωτικές κινήσεις με τριπλό «πονοκέφαλο» Fed, AI και ομόλογα

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι αποδόσεις ρεκόρ των ομολόγων και οι αβέβαιες προοπτικές για τη ζήτηση ΑΙ, κρατούν τους επενδυτές σε απόσταση από το ταμπλό.

Τελευταία ενημέρωση: 18:21

Υποχωρούν οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι αποδόσεις ρεκόρ των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και οι αβέβαιες προοπτικές για τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν τους επενδυτές σε απόσταση από το ταμπλό.

Μετά τις ισχυρές απώλειες που σημείωσαν χθες οι μετοχές τεχνολογίας, σήμερα γίνεται μία προσπάθεια για comeback, με την Nvidia να κερδίζει 1%, και τις AMD και Intel να ενισχύονται πάνω από 2%, όλα αυτά στον απόηχο των εκκλήσεων κορυφαίων CEO της τεχνητής νοημοσύνης να «φρενάρει» η ανάπτυξη της τεχνολογίας, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφήνεια για το πώς θα λειτουργούσε μια τέτοια επιβράδυνση, η συζήτηση έχει προσθέσει απαισιοδοξία στις αγορές σε μια εποχή που ο πληθωρισμός παραμένει άνω του στόχου και οι φόβοι για υψηλότερο κόστος δανεισμού επιβαρύνουν τις μετοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 503,19 μονάδες ή 0,96% και διαμορφώνεται στις 51.918 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,50% στις 7.582 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να σημειώνει απώλειες 0,69% και να διαμορφώνεται στις 26.007 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερά ανοδικές, με το Brent και το WTI να κινούνται στα 108 και στα 104 δολάρια ανά βαρέλι, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα από την στιγμή που η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό East-West και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, σε υψηλό 19 ετών (από το 2007) σκαρφάλωσε η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, καθώς εντάθηκε το κύμα ρευστοποιήσεων στους τίτλους των ΗΠΑ ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη, καθώς το ενεργειακό ράλι, η διόγκωση του χρέους των ΗΠΑ και οι πιέσεις στις τιμές επιμένουν. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,03%, ενώ χτες είχε ξεπεράσει προσωρινά το 5%, προτού υποχωρήσει ελαφρώς ενώ εντείνονται οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το 33% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στο Global Fund Manager Survey της BofA για τον Σεπτέμβριο, μία άτακτη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων αναφέρθηκε ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος, από 27% τον Αύγουστο.

Η αγορά αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ όπου αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια, με τους traders να το προεξοφλούν περίπου κατά 93%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CMΕ. Η αύξηση θα είναι η πρώτη εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.