Χρηματιστήριο: Αμετάβλητος ο Γενικός Δείκτης, μικτή εικόνα σε τράπεζες και blue chips

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης, ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Aktor, Lamda και Motor Oil. Παρατείνεται κατά 10 λεπτά, από αύριο έως την Παρασκευή, η φάση ATC και η καταχώρηση προσυμφωνημένων συναλλαγών, λόγω των αυξημένων εντολών που αναμένονται ενόψει αναβάθμισης.

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά από εναλλαγές προσήμου και κάποιες στιγμιαίες απόπειρες ανάκτησης των 2.700 μονάδων.

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές και στη λήξη των παραγώγων την Παρασκευή, αλλά με το διεθνές επενδυτικό κλίμα να παραμένει επιβαρυμένο, η εικόνα στο εξωτερικό επηρεάζει και το ελληνικό ταμπλό. Σήμερα, στην έναρξη των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.671 μονάδες, σε χαμηλό σχεδόν τριών εβδομάδων, στη συνέχεια ωστόσο περιόρισε τις απώλειες για να κλείσει τελικά στο +0,01% και τις 2.695,21 μονάδες.

Στο μεταξύ, λόγω των αναδιαρθρώσεων μεγάλων διεθνών δεικτών και του αυξημένου όγκου εντολών που αναμένεται ενόψει του rebalancing της Παρασκευής, η διοίκηση του Euronext Athens αποφάσισε να παρατείνει κατά δέκα λεπτά τη φάση ATC στις συνεδριάσεις της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής, 16-18 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη φάση, κατά την οποία οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην τιμή κλεισίματος, θα ολοκληρώνεται στις 17:30 αντί στις 17:20. Έως τις 17:30 παρατείνεται και η δυνατότητα καταχώρισης προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Εκτός συνόρων, η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού τίτλου κινείται στο 4,66%, η απόδοση του 10ετούς «πιάνει» ξανά το 5%, ενώ του 30ετούς διαμορφώνεται περίπου στο 5,38%, με άνοδο σχεδόν 5 μονάδων βάσης. Το επίπεδο του 5% έχει τόσο ψυχολογική όσο και οικονομική σημασία, καθώς μια παρατεταμένη παραμονή των αποδόσεων πάνω από αυτό το όριο θα οδηγούσε σε περαιτέρω σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Στο μεταξύ, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 92% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης στην αυριανή της συνεδρίαση (έναντι 60% πριν από μία εβδομάδα) σενάριο που αν επιβεβαιωθεί θα ανεβάσει το εύρος-στόχο της Fed στο 3,75%-4,00% και θα αποτελέσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Fed από το 2023. Πάντως η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη.

«Πονοκέφαλος» για τις αγορές παραμένουν και οι τιμές της ενέργειας. Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας παραμένει εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, την ώρα που η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι μειωμένη. Έτσι, το Brent σήμερα κινήθηκε εκ νέου ανοδικά και βρέθηκε ξανά πάνω από τα 108 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα εμφάνιζαν μικτά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,11%, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει απώλειες 0,31% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί 0,35%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο δείκτης των τραπεζών υποχώρησε 0,48% στις 3.216,87 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου (+0,29%) και ακολούθησαν η Eurobank (+0,21%) και η ΕΤΕ (+0,17%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Optima Bank (-2,38%) στα 12,69 ευρώ και ακολούθησαν οι Alpha Bank (-1,33%), Τρ. Πειραιώς (-1,26%) και CrediaBank (-0,52%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,4 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 62 σε αρνητικό και 44 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 337,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,81 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Aktor (+3,98%) στα 10,18 ευρώ και ακολούθησαν οι Lamda Development (+3,19%), Motor Oil (+2,97%), ΔΑΑ (+2,36%), ΕΥΔΑΠ (+1,90%), Helleniq Energy (+1,35%) και ΔΕΗ (+0,41%). Αμετάβλητες ολοκλήρωσαν η Metlen στα 46,90 ευρώ και η Coca-Cola HBC στα 53,80 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Viohalco (-1,87%) και ακολούθησαν οι Τιτάν (-1,39%), Cenergy (-0,98%), Allwyn (-0,93%), ElvalHalcor (-0,85%), Jumbo (-0,78%), Aegean (-0,36%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,23%) και ΟΤΕ (-0,10%).

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσαν η Eurobank με 54,02 εκατ. ευρώ, η Εθνική με 42,93 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με 42,61 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ με 32,62 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 28,39 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε συνολικά σε 167,95 εκατ. ευρώ.