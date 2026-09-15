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Βραβεία Emmy 2026: Οι μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς

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Βραβεία Emmy 2026: Οι μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς
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Πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε το “Widow’s Bay”, το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία.

Η 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τη Μαρίσκα Χαργκιτέι να αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη οικοδέσποινας.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε το “Widow’s Bay”, το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία, ενώ ακολούθησαν το “The Pitt” και το “Pluribus” με δύο σημαντικές διακρίσεις το καθένα.

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