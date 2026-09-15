Leroy Merlin: Δωρεάν μετοχές σε 1.326 εργαζόμενους σε Ελλάδα - Κύπρο

Η ADEO, ο διεθνής όμιλος στον οποίο ανήκει η LEROY MERLIN, ανακοίνωσε ότι ανανεώνει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών «ALL ADEO».

Η ADEO, ο διεθνής όμιλος στον οποίο ανήκει η LEROY MERLIN, ανακοίνωσε ότι ανανεώνει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών «ALL ADEO», μετά τη θετική ανταπόκριση της πρώτης εφαρμογής του το 2025 και με αφετηρία τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του ομίλου.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 115.000 εργαζομένους σε 12 χώρες και προβλέπει τη δωρεάν διάθεση μετοχών ίσης αξίας, ανεξάρτητα από τη χώρα, τον ρόλο ή τη θέση τους στην εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα και την Κύπρο το ALL ADEO αφορά 1.326 εργαζομένους της LEROY MERLIN, στα καταστήματα, τις αποθήκες και τα γραφεία της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον τρεις μήνες προϋπηρεσίας, ενώ οι μετοχές κατοχυρώνονται οριστικά μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην εταιρεία. Στη συνέχεια μπορούν να επενδυθούν στο ταμείο μετοχικής συμμετοχής εργαζομένων VALADEO, με επιπλέον συνεισφορά 20% από την ADEO.

Ο Thomas Bouret, CEO της ADEO, επισημαίνει ότι μέσω του ALL ADEO ο όμιλος επιλέγει να μοιράζεται την αξία που δημιουργεί με όλους τους εργαζομένους του σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει, με τη δεύτερη διάθεση μετοχών εδραιώνεται η δέσμευση αυτή σε βάθος χρόνου, δίνοντας παράλληλα στους εργαζομένους τη δυνατότητα να ενισχύσουν την προσωπική τους περιουσία.

Στην ελληνική διάσταση του προγράμματος αναφέρεται ο Frederic Mayaud, CEO LEROY MERLIN Ελλάδας & Κύπρου: «Στη LEROY MERLIN Ελλάδας & Κύπρου, η πρόοδός μας ξεκινά από τους ανθρώπους μας». Όπως σημειώνει, η ανανέωση του ALL ADEO για δεύτερη χρονιά επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι όταν η επιτυχία χτίζεται συλλογικά, η αξία που δημιουργείται πρέπει να μοιράζεται με εκείνους που συμβάλλουν καθημερινά σε αυτή.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι κατέχουν το 12% του κεφαλαίου του ομίλου, με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο να αποτελεί βασικό πυλώνα του μοντέλου της ADEO.