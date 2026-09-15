Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων, οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ