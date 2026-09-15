Εγκαινιάστηκε το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη

Παρουσία της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη.

Παρουσία της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, σηματοδοτώντας την επαναφορά της ελληνικής προξενικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον Ελληνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο Επίτιμος Πρόξενος John Dennis Georges, η Δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης Helena Moreno, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ξεχωριστή θέση που κατέχει διαχρονικά η Νέα Ορλεάνη στην ιστορία της Ελληνικής Διασποράς στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της πόλης στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της ελληνοαμερικανικής παρουσίας.

Η Λουιζιάνα φιλοξενεί μέχρι σήμερα μια δραστήρια και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα, η οποία, έχοντας ενσωματωθεί πλήρως στην αμερικανική κοινωνία, διατηρεί παράλληλα ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Η λειτουργία του νέου Επίτιμου Προξενείου αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δεσμών, αλλά και στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η ελληνική παρουσία στη Νέα Ορλεάνη έχει, άλλωστε, ιστορία μεγαλύτερη του ενάμιση αιώνα. Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η πόλη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία εισόδου και εγκατάστασης Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1864 έγινε έδρα του πρώτου Ελληνικού Προξενείου στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Νικόλαο Μπενάκη, κατόπιν σχετικού διατάγματος του Αμερικανού Προέδρου Abraham Lincoln.

Η επαναλειτουργία της ελληνικής προξενικής παρουσίας, μέσω του Επίτιμου Προξενείου, αποτυπώνει-σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ- τη βούληση της Αθήνας να ενισχύσει την επαφή με την ομογένεια στη Λουιζιάνα και, παράλληλα, να διευρύνει περαιτέρω τους δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.