ΒofA: Αυξάνονται οι φόβοι για τα ομόλογα - Ενισχύονται τα μετρητά στα χαρτοφυλάκια

Η ενθουσιώδης διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου εξασθενεί, καθώς ανησυχούν για μια «χαοτική» αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Bank of America.

Η ενθουσιώδης διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου εξασθενεί, καθώς ανησυχούν για μια «χαοτική» αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Bank of America.

Σύμφωνα με αυτή, οι διαχειριστές κεφαλαίων θεωρούν μια άτακτη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την αγορά, διατηρώντας σημαντική underweight έκθεση στα ομόλογα, ενώ περιόρισαν τις overweight θέσεις τους σε μετοχές και εμπορεύματα.

Από τα πλέον σημαντικά ευρήματα του Global Fund Manager Survey της BofA για τον Σεπτέμβριο, είναι η αύξηση που καταγράφηκε στα επίπεδα μετρητών στα χαρτοφυλάκια των fund managers, από 3,5% σε 3,9% τον Αύγουστο, ενδεικτική της μεταβολής του επενδυτικού κλίματος.

«No landing» βλέπει το 55% των επενδυτών - «Υπερεπενδύουμε» λέει το 33%

Η έρευνα έδειξε ότι το 8% των ερωτηθέντων αναμένει επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ το 55% προβλέπει σενάριο «no landing» για την οικονομία. To 38% αναμένει ομαλή προσγείωση και το 2% αναμένει σκληρή προσγείωση.

Επίσης, η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή τους επόμενους 12 μήνες, σηματοδοτώντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο, ένα ποσοστό ρεκόρ 33% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι οι εταιρείες προχωρούν σε «υπερβολικές επενδύσεις».

Για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2022, οι επενδυτές αναμένουν μια πιο επίπεδη καμπύλη αποδόσεων, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την καμπύλη. Μόνο το 16% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων του Υπουργού Οικονομικών Μπέσεντ θα μειώσει τις αποδόσεις του αμερικανικού δημοσίου.

Εκλογές, chips και... κίνδυνος

Όσον αφορά τις ενδιάμεσες εκλογές, το 44% των επενδυτών βλέπει μια Δημοκρατική Βουλή και μια Ρεπουμπλικανική Γερουσία ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα, ενώ το 31% αναμένει τώρα μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών. Περίπου το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και χαμηλότερες μετοχές.

Η περισσότερο «συνωστισμένη» στις αγορές είναι πλέον το long στους παγκόσμιους τίτλους ημιαγωγών, σύμφωνα με το 53% των συμμετεχόντων, ενώ μια άτακτη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων αναφέρθηκε ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος από το 33% των επενδυτών, από 27% τον Αύγουστο.

Οι κεφαλαιακές δαπάνες για υπερκλίμακες τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίστηκαν ως η πιο πιθανή πηγή ενός πιστωτικού γεγονότος από το 42% των ερωτηθέντων, έναντι 38% τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο κατανομής χαρτοφυλακίων, οι fund managers περιόρισαν τις overweight θέσεις σε μετοχές και εμπορεύματα, ενώ εξακολουθούν να διατηρούν σημαντική underweight έκθεση στα ομόλογα.

Τον Σεπτέμβριο καταγράφεται στροφή προς τους κλάδους της υγείας, της βιομηχανίας και των τραπεζών, με τις τελευταίες να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη overweight τοποθέτηση από τον Νοέμβριο του 2025.