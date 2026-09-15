H Ιταλία παρατείνει για άλλες 15 ημέρες την αναστολή της Σένγκεν με την Ισπανία

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι οφείλονται σε κινδύνους παρείσφρησης τρομοκρατικών στοιχείων.

Με απόφασή της ιταλικής κυβέρνησης, η Ιταλία αποφάσισε να παρατείνει για άλλες δεκαπέντε ημέρες τους έκτακτους ελέγχους σε επιβάτες πλοίων και αεροπλάνων που προέρχονται από την Ισπανία.

Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται, δηλαδή, η προσωρινή αναστολή της ισχύος του Χώρου του Σένγκεν με την Ισπανία.

Το πρώτο σχετικό μέτρο είχε ληφθεί στις αρχές του περασμένου Αυγούστου και βάσει της παράτασης που είχε δοθεί θα έπρεπε να λήξει σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι οφείλονται σε κινδύνους παρείσφρησης τρομοκρατικών στοιχείων, μετά την κρίση που ξέσπασε στον θύλακα της Θέουτα, πριν ενάμιση μήνα.

Η ισπανική κυβέρνηση Σάντσεθ, από την μεριά της, εκτιμά ότι πρόκειται για πολιτικής φύσεως απόφαση και υιοθέτησε -με την σειρά της- ελέγχους στα λιμάνια και στα αεροδρόμια της Ισπανίας, για όσους επιβάτες φθάνουν από την Ιταλία.