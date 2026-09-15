Γερμανία: Μέτρα στήριξης για το ράλι καυσίμων προανήγγειλε ο Μερτς

Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

«Ναι, θα αντιδράσουμε στην αύξηση των τιμών (…) Πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Μερτς και διευκρίνισε ότι τα «ακριβή μέσα» δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. «Βρισκόμαστε σε εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κρατιδίων και μπορείτε να περιμένετε ότι θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα μια πρόταση», πρόσθεσε ο καγκελάριος από το συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες περί εκμετάλλευσης της κρίσης από τις πετρελαϊκές εταιρίες, ο Φρίντριχ Μερτς παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ. Η αρχή είναι «εξοπλισμένη με τη δικαιοδοσία ελέγχου της κατάχρησης ώστε να αντιδράσει στην αύξηση τιμών», σημείωσε, για να τονίσει ταυτόχρονα ότι «αισθανόμαστε όμως και ότι τουλάχιστον από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτό δεν είναι αρκετό».

Χθες η τιμή της βενζίνης έφθασε κατά μέσο όρο τα 2,32 ευρώ/λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ ήταν στα 2,44. Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU) πρότεινε στοχευμένη ανακούφιση για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού μέσω άμεσων πληρωμών, πρόταση ωστόσο με την οποία δεν συμφωνούν όλοι στον κυβερνητικό συνασπισμό - ούτε καν μάλιστα εντός του κόμματός της.

Ο πολιτικός του CDU Σεμπάστιαν Στάινκε ζήτησε από την πλευρά του προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στο «ευρωπαϊκό ελάχιστο» και πρότεινε να προσαρμοστούν οι γερμανικές τιμές CO2. «Πρέπει να το επανεξετάσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η προστασία του κλίματος να μην οδηγήσει σε υπερβολικά κοινωνικά βάρη», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Handelsblatt.

Στην αντιπολίτευση, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εισηγήθηκε μόνιμη μείωση των φόρων και των εισφορών στα καύσιμα. «Η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD έχει καταθέσει ακριβώς αυτήν την πρόταση στην Bundestag: να μειωθεί ο ενεργειακός φόρος για το φυσικό αέριο, τη βενζίνη και το ντίζελ στο ελάχιστο της ΕΕ, να καταργηθεί ο φόρος CO2 και να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας», ανέφερε ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ