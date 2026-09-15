ΕΤΕπ: Επενδύει 40 εκατ. ευρώ σε πυρηνικό αντιδραστήρα

Η χρηματοδότηση θα επιταχύνει την ανάπτυξη ενός μικρού αρθρωτού αντιδραστήρα (SMR) που προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή θερμότητας.

Επένδυση έως και 40 εκατ. ευρώ στη φινλανδική εταιρεία πυρηνικής τεχνολογίας Steady Energy, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού σχήματος που περιλαμβάνει θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές, καθώς και ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ - European Investment Bank EIB). Η χρηματοδότηση θα επιταχύνει την ανάπτυξη ενός μικρού αρθρωτού αντιδραστήρα (SMR) που προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή θερμότητας.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ στην τεχνολογία SMR, η οποία στηρίζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέση σε λειτουργία των πρώτων μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) και προηγμένων αρθρωτών αντιδραστήρων (AMR) στην Ευρώπη έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα ισχύος 50 MW της Steady Energy αποσκοπεί στην παροχή θερμότητας χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Ο αντιδραστήρας βασίζεται και εξελίσσει την υφιστάμενη, δοκιμασμένη τεχνολογία αντιδραστήρων ελαφρού ύδατος. Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας με απλούστερο σχεδιασμό που απαιτεί λιγότερα συστήματα, ο αντιδραστήρας στοχεύει να είναι πιο αποδοτικός οικονομικά όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του. Επίσης, έχει σχεδιαστεί για να κατασκευάζεται υπόγεια, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και την προστασία.

Η επένδυση θα στηρίξει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, δοκιμών και αδειοδότησης της Steady Energy, καθώς η εταιρεία προχωρά προς την πρώτη της εμπορική εφαρμογή. Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στη Φινλανδία κατά την περίοδο 2026-2028. Η Steady Energy ιδρύθηκε το 2023 ως εταιρεία spin-off από το Τεχνικό Ερευνητικό Κέντρο της Φινλανδίας (VTT), ενώ κατασκευάζει μια μη πυρηνική πιλοτική εγκατάσταση στο Ελσίνκι για τη δοκιμή βασικών συστημάτων ασφαλείας.

«Η στήριξη προς τη Steady Energy αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Όμιλος της ΕΤΕπ ενισχύει την καινοτομία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, προάγοντας την ενεργειακή αυτονομία και διευρύνοντας την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια», υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου της ΕΤΕπ, Kαρλ Νεχάμερ.

«Επιδιώκουμε ενεργά να στηρίξουμε τους πιο πολλά υποσχόμενους πρωτοπόρους στον τομέα των SMR στην Ευρώπη. Παρέχοντας σταθερή ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι SMR μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και πιο ανθεκτικού ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας» πρόσθεσε.

«Πάνω από το 40% της τελικής ζήτησης ενέργειας αφορά τη θερμότητα. Το μεγαλύτερο μέρος που καταναλώνουμε προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Με τη λύση της Steady Energy, μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω την εξάρτησή μας από εισαγόμενα καύσιμα», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Steady Energy, Tόμι Νάιμαν. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η ΕΤΕπ αποφάσισε να στηρίξει τη Steady Energy, καθώς προχωράμε στην υλοποίηση των πρώτων συγκεκριμένων έργων μας» συμπλήρωσε ο CEO.