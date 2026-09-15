Ρωσία προς Δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες: «Να αξιολογούν νηφάλια τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία»

Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι Δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν «νηφάλια» τους κινδύνους που ενέχει η μετάβαση στην Ουκρανία.

Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι Δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν «νηφάλια» τους κινδύνους που ενέχει η μετάβαση στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προέβη σε αυτή τη δήλωση δύο ημέρες αφότου ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία σε σιδηροδρομική γραμμή την οποία είχε χρησιμοποιήσει, λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλη αμαξοστοιχία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι σιδηροδρομικοί κόμβοι και υποδομές μεταφορών που εξυπηρετούν τον ουκρανικό στρατό αποτελούν νόμιμους στόχους, υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ξένους διπλωμάτες ήδη από τον Μάιο να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λόγω των ρωσικών πληγμάτων κατά του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ