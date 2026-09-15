Profile: Παρουσιάζει το ProfileOne και χρηματοοικονομικές λύσεις νέας γενιάς στο Sibos 2026

Η Profile, διεθνής πάροχος λύσεων λογισμικού για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, θα συμμετάσχει στο Sibos 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Η Profile, διεθνής πάροχος λύσεων λογισμικού για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, θα συμμετάσχει στο Sibos 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της κορυφαίας εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται από τη Swift, η Profile θα παρουσιάσει το ProfileOne, την πλατφόρμα ενορχήστρωσης τεχνητής νοημοσύνης με ενσωματωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, παράλληλα με το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο λύσεών της για τραπεζική, πληρωμές, treasury, θεματοφυλακή, διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση κινδύνων.

Στο περίπτερο DISM53, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη πώς το ProfileOne ενοποιεί δεδομένα, αποφάσεις, ροές εργασίας, εφαρμογές και εποπτευόμενους AI agents, βοηθώντας τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να περάσουν από τον πειραματισμό με την τεχνητή νοημοσύνη σε ελεγχόμενη εφαρμογή και εκτέλεση σε επίπεδο οργανισμού.

Σχεδιασμένο ειδικά για το αυστηρά ρυθμιζόμενο περιβάλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το ProfileOne επιτρέπει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε λειτουργίες front, middle και back office, επιταχύνοντας τη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και απλοποιώντας τις διαδικασίες, διατηρώντας παράλληλα τα απαιτούμενα επίπεδα διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και ανθρώπινης εποπτείας.

Οι ζωντανές παρουσιάσεις θα περιλαμβάνουν:

ProfileOne: Ελεγχόμενη ενορχήστρωση AI για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς

Axia: Cloud-enabled πλατφόρμα για θεματοφυλακή και διαχείριση επενδύσεων

Finuevo: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Digital & Core Banking και δανειοδοτήσεων

Acumen: Ολοκληρωμένη front-to-back πλατφόρμα Treasury και Risk Management

RiskAvert: Πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και το Fireside Chat με τον κ. Ευάγγελο Αγγελίδη, CEO του Profile Group, με τίτλο: “Building the AI-Native Financial Institution: From Digital Transformation to Intelligent Orchestration.”

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης δήλωσε: «Το Sibos συγκεντρώνει τους οργανισμούς που διαμορφώνουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να αναδείξουμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περάσει από το στάδιο του πειραματισμού στην πρακτική και ελεγχόμενη εφαρμογή. Η Profile έχει διαχρονική παρουσία στο Sibos, αναδεικνύοντας τεχνολογίες νέας γενιάς. Με το ProfileOne, βοηθάμε τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να διασυνδέουν δεδομένα, ροές εργασίας και συστήματα με εποπτευόμενους AI agents, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία μετρήσιμης επιχειρηματικής αξίας, χωρίς συμβιβασμούς στη διακυβέρνηση και τον έλεγχο που απαιτεί ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον.»

Με εδραιωμένη παρουσία στο Μαϊάμι και διεθνές αποτύπωμα, η Profile θα παρουσιάσει επίσης πώς οι λύσεις της υποστηρίζουν τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε κάθε στάδιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Οι επισκέπτες του Sibos προσκαλούνται στο περίπτερο DISM53, όπου θα μπορούν να συναντήσουν την ομάδα της Profile, να παρακολουθήσουν ζωντανές παρουσιάσεις και να συζητήσουν πώς οι λύσεις της μπορούν να υποστηρίξουν τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητές τους.

Επιπλέον, οι επισκέπτες προσκαλούνται στο κοκτέιλ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 16:30, για χαλαρή συζήτηση και networking.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε συνάντηση κατά τη διάρκεια του Sibos, επισκεφθείτε το profilesw.com/Sibos2026.