Ουγγαρία: Η κυβέρνηση καταργεί τους περιορισμούς κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ που είχαν θεσπιστεί επί Όρμπαν

Η κυβέρνηση του Όρμπαν, η οποία απομακρύνθηκε από την εξουσία μετά τις εκλογές του Απριλίου, είχε προωθήσει μια χριστιανοσυντηρητική ατζέντα.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου στο κοινοβούλιο αργά χθες το βράδυ, το οποίο θα καταργήσει τους περιορισμούς κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ που είχαν θεσπιστεί επί της 16ετούς διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, μεταξύ άλλων την απαγόρευση της «προώθησης της ομοφυλοφιλίας» σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν, η οποία απομακρύνθηκε από την εξουσία μετά τις εκλογές του Απριλίου, είχε προωθήσει μια χριστιανοσυντηρητική ατζέντα. Το 2021 απαγόρευσε την «προβολή και προώθηση της ομοφυλοφιλίας» και της αλλαγής φύλου σε περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης που είναι προσβάσιμο σε ανηλίκους.

Ο Όρμπαν υποστήριζε ότι οι νόμοι είχαν στόχο την προστασία των παιδιών, ωστόσο οι περιορισμοί είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα υπουργός Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας, Μάρτα Γκορόγκ, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η χώρα θα πρέπει να αναθεωρήσει τη νομοθεσία που περιορίζει την πρόσβαση σε ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχόμενο, μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ τον Απρίλιο ότι οι περιορισμοί παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και συμβάλλουν στον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων.

Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές του Απριλίου, έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Η επαναφορά της χώρας από το περιθώριο της ΕΕ προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση των ανησυχιών για τα δημοκρατικά πρότυπα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση υλικού που μπορεί να "βλάψει σοβαρά τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική ή ηθική ανάπτυξη του παιδιού".

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα προσέγγιση εστιάζει στους "πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά", όπως το πορνογραφικό και ακατάλληλο για την ηλικία σεξουαλικό περιεχόμενο, η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών, η σεξουαλική προσέγγιση και χειραγώγηση, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προκαλεί σοβαρή βλάβη στην ανάπτυξη των παιδιών.

Ο Μάγιαρ δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του θα αλλάξει τους κανόνες που είχαν ουσιαστικά απαγορεύσει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ