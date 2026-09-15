Telefonica: Deal 1,65 δισ. ευρώ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της LaLiga

Η Telefonica συμφώνησε να καταβάλει περίπου 1,65 δισ. ευρώ στην DAZN Group για την απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων από την κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου για πέντε σεζόν.

Η Telefonica συμφώνησε να καταβάλει περίπου 1,65 δισ. ευρώ στην DAZN Group για την απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων από την κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου για πέντε σεζόν.

Βάσει της συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Τρίτη, ο ισπανικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος θα πληρώνει κατά μέσο όρο 330 εκατ. ευρώ ανά σεζόν από το 2027, ποσό αυξημένο κατά 18% σε σχέση με εκείνο που κατέβαλλε στην DAZN κατά την προηγούμενη περίοδο. Το πακέτο περιλαμβάνει πέντε αγώνες της πρώτης κατηγορίας ανά αγωνιστική, και για τις 38 αγωνιστικές κάθε σεζόν.

Η Telefοnica και η βρετανική υπηρεσία streaming DAZN, η οποία διαθέτει δικαιώματα μετάδοσης αρκετών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, είχαν εξασφαλίσει η καθεμία τα δικαιώματα για περίπου τους μισούς αγώνες της LaLiga. Η νέα συμφωνία δίνει στην Telefónica πρόσβαση και στους αγώνες που είχε χάσει από την DAZN, έπειτα από δημοπρασία δικαιωμάτων ύψους 5 δισ. ευρώ πέρυσι.

Το ποδόσφαιρο αποτελεί κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής της Telefοnica στην Ισπανία, καθώς το premium αθλητικό περιεχόμενο χρησιμοποιείται για την προσέλκυση και διατήρηση πελατών υψηλής αξίας μέσω συνδυαστικών πακέτων συνδρομητικής τηλεόρασης. Καθώς η LaLiga διευρύνει τον αριθμό των παρόχων στους οποίους παραχωρεί δικαιώματα, η Telefοnica αναγκάζεται ολοένα και περισσότερο να αγοράζει πρόσβαση σε αγώνες που εξασφαλίζουν ανταγωνιστές της. Το 2022 είχε συμφωνήσει να πληρώσει στην DAZN 1,4 δισ. ευρώ για πέντε σεζόν.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για τα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά δικαιώματα εντείνεται, με αμερικανικούς ομίλους media και τεχνολογίας να διεκδικούν όλο και πιο ενεργά premium αθλητικό περιεχόμενο. Το 2025 η Paramount Skydance εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League σε Βρετανία και Γερμανία.

Η αυξανόμενη ζήτηση έχει ωθήσει υψηλότερα τις αποτιμήσεις: πέρυσι η UEFA αύξησε την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της στα 2,5 δισ. ευρώ ανά σεζόν για πέντε χρόνια, περίπου 20% πάνω από τον προηγούμενο κύκλο.